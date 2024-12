A vártnak megfelelő döntést hozta az amerikai jegybank szerdán. A 20 órakor megjelent közlemény szerint 25 bázispontos csökkentésre szavaztak a jegybankárok, vagyis az irányadó kamat a 4,25-4,5 százalékos sávba mérséklődött.

A Fed közleménye szerint a legújabb mutatók azt jelzik, hogy a gazdaság továbbra is szilárd ütemben bővül. A munkanélküliségi ráta emelkedett, de továbbra is alacsony. Az inflációs számok ugyan közelítenek a bizottság 2 százalékos célkitűzése felé, de továbbra is kissé emelkedett szinten maradt az árindex.

Bejelentették, a Fed folytatja a kincstári értékpapírok, valamint a jelzálogfedezetű értékpapírok állományának csökkentését. A cél továbbra is a maximális foglalkoztatás támogatása és az infláció visszaterelése 2 százalékra. A közlemény megismételte a korábban is hangoztatott adatvezérelt üzemmódban való működést.

A döntés a kamatvágásról nem volt egységes, az egyik tanácstag a kamatszint tartására voksolt.





Esésbe fordult a tőzsde, kilőtt a dollár, ütik a forintot

A Federal Reserve módosította a legfontosabb makrogazdasági előrejelzéseit. Ellentétben a szeptemberi előrejelzésükkel nem 2, hanem 2,5 százalékos GDP növekedést várnak 2024-re. Jövőre pedig 2,1 százalékkal bővülhet az amerikai gazdaság.

A Fed által inkább figyelt PCE infláció éves szinten 2,4 százalékkal nőhet idén (3 hónapja 2,3 százalék volt a prognózis). Jövőre ez 2,5 százalékra várható, ami jóval magasabb a szeptemberben várt 2,1 százaléknál.

Az előrejelzések közül valószínűleg a legfontosabb: a jegybankárok 2025-ben 3,9 százalékra várják az alapkamatot (a célsáv középértékét), szemben azzal, amit még szeptemberben mondtak, vagyis 3,4 százalékkal.

A fölfelé módosított kamatpálya hírére a tőzsdeindexek jókorát estek, a dollárba pedig kegyetlenül belevett a piac, az euró-dollár majdnem 1,04-ig zuhant.

A magasabb 2025-ös kamatpálya hírére a befektetők tovább adták a forintot (és vélhetően más feltörekvő piaci devizákat), az euróval szemben 413 fölé került a forint árfolyama. A nap elején még 409-en állt a keresztárfolyam. Jerome Powell Fed elnök tájékoztatója elkezdődött, amikor szót kap, az S&P 500 index 0,75 százalékos mínuszban. A Dow Jones fél százalék mínuszban, ha abban is marad, akkor az index 1974 óta először zár 10 egymást követő kereskedési napot negatív tartományban.

Powell a szokásos módon a jegybanki célok kiemelésével kezdett, szerinte a dezinfláció sokat lépett előre a Fed célja felé, a munkaerőpiac pedig egyensúlyban van. Lényegében ez tette lehetővé a mai kamatcsökkentést. A közzétett Dot Plot ábra alapján jövőre csak 2 kamatcsökkentés jöhet, de a 2025-ös makrogazdasági adatok ezt felülírhatják. Mivel szeptember óta már 100 bázisponttal csökkentették az alapkamatot, most van lehetőség kivárni, amire a vártnál magasabb idei és a jövő évre fölfelé módosított inflációs pálya miatt szükség is van.

Nem lesz kamatvágás, amíg nem csökken tovább az infláció

Az elnök utalt rá, hogy további kamatcsökkentés csak akkor lehetséges, ha az inflációs számok újra csökkenni kezdenek. A sajtótájékoztató közben folytatódik az esés a tőzsdén, az S&P 500 már 1,1 százalékos mínuszban van. A forint 413,5-ig gyengült, valószínűleg kemény nap lesz a csütörtök a magyar tőzsdén is.

Érdekes kérdést kapott az elnök a Bloomberg TV-től, akik emlékeztették rá az elnököt, hogy hiába volt 100 bázispontos vágás a Fedtől, a jelzáloghitel kamatok és a hitelkártya kamatok ugyanott vannak, mint szeptemberben, vagy inkább még emelkedtek is. A kérdés az, hogy nem érzi emiatt a Fed, hogy a hitelpiac nem követi őket. Reagálni csak annyit tudott, hogy valóban eléggé emelkedtek bizonyos hitelek kamatai.

Pozitívumként lehet értékelni, hogy az elnök szerint a dezinfláció továbbra is tart (egyes Fed jegybankárok szerint viszont megállt).

Powell szerint az idei 100 bázispontos csökkentéssel a Fed sokat tett a gazdaság támogatásáért, és a döntéshozók most az infláció terén akarnak előrelépést látni, mielőtt tovább csökkentenék a kamatlábakat. Kérdésre válaszolva elmondta, pontosan látják, hogy a lakosságot az inflációs számadatok önmagában kevésbé érdeklik, ami számít az a magasra szökött termék- és szolgáltatás árak. Ezért is ragaszkodik hozzá a Fed, hogy legalább az inflációt visszaszorítsa 2 százalékra.

Szerinte ez lehetséges, mégpedig anélkül, hogy a gazdaság recesszióba kerülne.

A Wall Streeten fokozódik az eladói nyomás, az S&P 500 index már 1,7 százalékos mínuszban van, ez napi mélypont is egyben.

