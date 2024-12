Régen nem látott menetelést mutattak be eddig idén az amerikai részvénypiacok. A technológiai papírokkal teletűzdelt Nasdaq Composite Index 32 százalékkal emelkedett az év eleje óta és története során első ízben lépte át a 20 ezer pontos értéket. Az egész világ által követett S&P 500-as index 27 százalékot erősödött idén.

A nagy emelkedést jelentősen támogatta az, hogy az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed csökkenteni kezdte a kamatokat. Jövő héten esedékes ülésén a várakozások szerint újabb 25 bázispontos vágás lesz napirenden. Azonban a robusztus gazdasági növekedés és a makacs infláció miatt az utóbbi időben mérséklődtek a várakozások arra vonatkozóan, hogy a döntéshozók mennyire agresszívan fognak lépni jövőre – írja összefoglaló elemzésében a Reuters.

A kötvényhozamok emiatt az elmúlt napokban felfelé mozdultak el, így az irányadó 10 éves amerikai hozam pénteken háromhetes csúcsra, 4,38-ra emelkedett. Bár a részvények a hozamemelkedés ellenére erősödtek, sokak szerint, ha a 10 éves amerikai államkötvény hozama megközelíti a 4,5 százalékos szintet, akkor komolyabb problémák is lehetnek a tőzsdén.

Az emelkedő kamatok és állampapírhozamok a hüvelykujjszabály szerint általában nem jelentenek jót a részvényeknek. Növeli a hitelköltségeket és csökkenti a részvények relatív vonzerejét a kockázatmentes hozamokhoz képest.

Nasdaq Composite Index alakulása Kép: Economx, stooq.com

A Chicagói Árutőzsde határidős jegyzései alapján a befektetők jelenleg 96 százalékos esélyt adnak annak, hogy a Fed 25 bázisponttal csökkenteni fogja a kamatot szerdán. A jövőre várható kamatpálya már nem látszik ennyire biztosnak. Az LSEG (Londoni Értéktőzsde) adatai szerint jövő év decemberére a jelenlegi 4,5-4,75 százalékos szintről 3,8 százalékra csökkenhet a Fed irányadó kamata, márpedig ez jó 100 bázisponttal magasabb a szeptemberben várt szintnél. Nem csak a Fed döntés maga, hanem az ahhoz csatolt kommentár is fontos lesz. Ebben szeptemberben utoljára jövő év végére 3,4 százalékos kamatszintet határoztak meg átlagosan kívánatos célként.

A kamatvágások ütemének lassulására utaló jel lehetett Jerome Powell Fed-elnöke e havi nyilatkozta, amely szerint a gazdaság most erősebb, mint amire a központi bank szeptemberben számított. De az óvatosság irányába hathat az is, hogy a Fed valószínűleg látni szeretné a frissen újraválasztott Donald Trump gazdaságpolitikáját. A beígért növekedésösztönző lépések és a szigorúbb vámpolitika egyaránt erősítheti ugyanis az inflációt.

A héten már több olyan elemzői vélemény is napvilágot látott, amely szerint lehetséges, hogy a Fed most a vártnál nagyobbat vág és utána szünetet tart.

A John Hancock Investment Management szakértői egy ilyen, úgynevezett „héja kamatcsökkentést” akkor tartottak lehetségesnek, ha a héten megjelent novemberi amerikai inflációs adat rosszabb lett volna a várt 2,7 százaléknál. A BNP Paribas elemzői szerint azonban ez továbbra sincs kizárva. Hiába lett ugyan az inflációs adat a vártnak megfelelő, az mégis azt mutatja, hogy ütemének csökkenése múlt hónapban elakadt.

A karácsony előtti időszak rendszerint kedvező szezonálisan a tőzsdéknek, azonban egyes technikai mutatók arra utalnak, hogy a lendület csökken az elnökválasztás utáni nagy megugrás óta. Adam Turnquist, az LPL Financial vezető technikai stratégája úgy látja, ha folytatódik is a Nasdaq emelkedéses középtávon, akkor is számítani lehet abban egy kisebb szünetre.