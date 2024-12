Olyan mértékben kiköltekeztek a profi befektetők, elsősorban amerikai részvényekre, amire ritkán látni példát a tőzsde történetében. A Bank of America friss felmérése szerint a megkérdezett 204, összesen 508 milliárd dollárnyi vagyon befektetéséért felelős alapkezelő által kezelt portfóliókban 3,9 százalékra csökkent a készpénz aránya a novemberi 4,3 százalékról. Ez annyira alacsony érték, amivel már bejelzett a befektetési bank elemzőinek ellentét analízisen alapuló eladási szignálja.

Az e mögött álló logika szerint ugyanis, ha túlságosan alacsony a partvonalon lévő pénz mennyisége, az törékennyé teheti az árfolyamokat, mivel egy esés esetén már nem lesz megfelelő mennyiségű befektetésre váró tőke a partvonalon, amely képes lenne fékezni a lejtmenetet.

Alapok átlagos készpénzállománya Kép: Bank of America, economx

Az ilyen helyzetek nem jelentenek feltétlenül azonnali piaci tetőzést, azonban nem árt őket figyelembe venni. 2011 óta mindössze 12 esetben fordult elő ilyen alacsony érték, az ezt követő egy hónapos időtávon a globális részvények árfolyama átlagosan 2,4 százalékkal csökkent, 3 hónapos időtávon pedig 0,7 százalékkal.

Az is egyértelműen látszik, hogy mely befektetési eszköz volt az, amire a többség elköltötte a pénzt. A megkérdezettek nettó 36 százaléka felülsúlyozza jelenleg az amerikai részvényeket a portfóliókban, ez történelmi rekordnak tekinthető. A nagy hurráoptimizmust alapvetően két ok hajtja.

Donald Trump hamarosan induló elnöki ciklusa és

a Fedtől jövőre várt további kamatvágások.

Azt várják ugyanis, hogy az új elnök protekcionista gazdaságpolitikája adócsökkentésekkel párosítva további lökést adhat az amerikai vállalatok profitnövekedésének, amit a csökkenő kamatok is támogatnak majd.

Az elnökválasztás eredményének kihirdetése óta egyébként jól tetten érhető az az általános vélekedés, amely szerint az amerikai dollárnak és részvényeknek igazából nincs párja a befektetési lehetőségek között, a jelenséget TINA néven emlegetik (There is no alternative). Ez tükröződik a feltörekvő piaci részvények megítélésében is (erről és ennek forintra gyakorolt hatásáról itt írtunk bővebben). Olyan magasra ugrott ugyanis az amerikai részvényeket a feltörekvő piaci papírokkal szemben felülsúlyozók aránya, amire szintén nem volt még példa a felmérés történetében.

Hasonlóan siralmas képet fest az európai tőzsdék megítélése is, itt a hasonló arány szintén rekord magasra ugrott.

Az S&P 500-as részvényindex Kép: Economx, stooq.com

Az új elnöktől nagyon sokat várnak az amerikai pénzügyi szektor deregulációja terén. A pénzügyi szektort, bankok és biztosítók részvényeit ugyanis olyan arányban vásárolták az alapkezelők az elmúlt két hónap során, amelyre nem volt még példa és annak súlya történelmi magasságba emelkedett a kezelt portfóliókon belül.

A profik jelenleg két komoly olyan úgynevezett „tail risket”, látnak a piacon, amely komolyan veszélyeztetheti a pénz- és tőkepiacok teljesítményét. Ilyen lenne,

- ha az amerikai protekcionista gazdaságpolitika és új kereskedelmi háború recessziót váltana ki a világgazdaságban

- vagy ha az infláció megugrása miatt váratlanul kamatemelésbe kezdene az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve.

A lefelé mutató kockázatok között egyébként szerepel még, hogy az amerikai dollár esetleg drasztikusan felértékelődne és ha a kötvénypiacon egy pánikszerű hozamemelkedési hullám indulna el.

Az árfolyamokat viszont az alapkezelők szerint a reméltnél is pozitívabban lökhetné felfelé, ha a kínai gazdaságban végre beindulna a régen várt növekedés. Hasonlóan pozitív hatást várnak attól, ha végre lezárulna az orosz-ukrán háború.