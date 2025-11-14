A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 916,17 pontos, 0,85 százalékos csökkenéssel, 107 297,46 ponton zárt pénteken. A részvénypiac forgalma 15,3 milliárd forint volt, a vezető részvények gyengültek az előző napi záráshoz képest.

Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője az MTI-nek elmondta, hogy

a kedvezőtlen nemzetközi befektetői hangulat húzta le a BUX-ot. A negatív hangulat hátterében az állhat, hogy Amerikában csökkent a decemberre várt kamatvágás esélye, és emiatt csütörtökön egy nagyobb csökkenés kezdődött az amerikai tőzsdéken, ami pénteken mind az európai, mind az ázsiai piacokra átterjedt. Ez a rossz hangulat kihatott a BÉT-en a vezető részvények, köztük főként a Richter és a Magyar Telekom mozgására is

– tette hozzá.

A Mol árfolyama 16 forinttal, 0,52 százalékkal 3046 forintra csökkent, 930,9 millió forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 270 forinttal, 0,83 százalékkal 32 170 forintra esett, forgalmuk 9,2 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 22 forinttal, 1,25 százalékkal 1740 forintra gyengült, forgalma 1,2 milliárd forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 110 forinttal, 1,12 százalékkal 9725 forintra csökkent, a részvények forgalma 2,8 milliárd forintot ért el.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 10 497,40 ponton zárt pénteken, ez 80,48 pontos, 0,76 százalékos csökkenés a csütörtöki záráshoz viszonyítva.