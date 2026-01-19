Svédország második legnagyobb, több mint 20 ezer svéd alkalmazottat foglalkoztató, göteborgi székhelyű vállalata alapjaiban rendülhet meg, ha az amerikai elnök vámfenyegetése valósággá válik.

Ez nagyon negatív hatással lenne az üzletünkre

– mondta Håkan Samuelsson vezérigazgató hétfő reggel a svéd Dagens Nyheternek.

A grönlandi kérdés egyre égetőbb. Donald Trump fenyegetése, miszerint 15-ről 25 százalékra emeli nyolc európai országból az Egyesült Államokba irányuló vámokat, súlyosan érintené a Volvo Carst.

Az Egyesült Államok a Volvo Cars második legnagyobb piaca, minden ötödik Volvo autót ott adnak el, és jelenleg szinte mindegyiket Európából importálják oda.

Hakan Samuelsson, a Vovlo vezérigazgatója (jobbra) és Thomas Ingenlath, a formatervezésért felelős alelnök az új Volvo XC60 bemutatóján beszélget a 87. Genfi Nemzetközi Autószalonon, a Palexpo-ban, Svájcban, 2017. március 7-én. Kép: Reuters , Denis Balibouse

„Ha 10 százalékos költségnövekedés tapasztalható, az nagyon súlyos következményekkel jár az összes exportált autónk számára. Természetesen nagyon negatív hatással van az üzletünkre is”

– közölte a Volvo Cars vezérigazgatója.

A Volvo legkelendőbb SUV-ja az Egyesült Államokban, az XC60, a svédországi Torslandában készül. Ha a vámemelés valósággá válik, az azt jelenti, hogy egy 600 ezer svéd koronába, közel 21,6 millió forintba kerülő XC60-hoz további 60 ezer svéd koronát kell hozzáadni, amely így az eladási árat 660 ezer svéd koronára, mintegy 23,8 millió forintra növelné.

Az Egyesült Államokban a második legkelendőbb Volvo modell, a nagyméretű XC90 SUV Göteborgban készül. A kisebb, EX30-as elektromos autót, amelyet kisebb darabszámban értékesítenek az Egyesült Államokban, a belgiumi Gentben gyártják. Mindhárom autómodellt Kínában is gyártják, de az onnan az Egyesült Államokba irányuló 100 százalékos vámok miatt az export lehetősége korlátozott.

A Volvo EM90 elektromos egyterű bemutatója a 8. Kínai Nemzetközi Importkiállításon, Sanghaj, 2025.11.08. Kép: Getty Images / SOPA / LightRocket, Sheldon Cooper

Håkan Samuelsson rámutat, hogy jelenleg bizonytalan, hogy a vámfenyegetés valósággá válik-e, és további információkra vár, mielőtt részletesebben nyilatkozna.

Az új tarifaszinteket nem közösségi média fiókokon keresztül vezetik be, hanem a Kongresszus vagy valamilyen elnöki végrehajtási utasítás alapján. Várjuk meg tehát, amíg kitisztul a helyzet.

A Volvo-vezér azt is kiemelte, hogy az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága hamarosan dönt majd arról, hogy Trump elnöknek van-e joga vámokat kivetni. Az ítélethozatalt az utóbbi időben többször is elhalasztották.

„Várjuk meg azt is, hogy kinek van felhatalmazása az ilyen típusú tarifák bevezetésére”

– fűzte hozzá.

A Volvo Cars 2018 óta üzemeltet autógyárat az egyesült államokbeli Charlestonban. Jelenleg azonban csak a nagyobb, EX90-es elektromos SUV-ot gyártják ott, és azt is csak kis számban értékesítik az Egyesült Államokban.

A Volvo 2026 végén kezdi meg Charlestonban az XC60 gyártását , és akkor más lesz a helyzet az amerikai vámproblémával.

Szerdán a Volvo Cars bemutatja új elektromos SUV-ját, az EX60-at, amelyet Göteborgban gyártanak majd. Az Egyesült Államokban történő gyártásáról még nem született döntés.

A Volvo Cars három legnagyobb piaca

Az EU-ban 3,8 millió ember dolgozik az autóiparban. 2023-ban az európai autók és autóalkatrészek exportja 56 milliárd euró volt, ami az EU teljes exportértékének egyötöde.

A Volvónak autógyárai vannak Göteborgban (Svédország) és Gentben (Belgium). Jelenleg egy harmadik gyár épül Kassán (Szlovákia). Van egy gyár Charlestonban (USA), valamint gyárak Csengtuban, Daqingban és Taizhouban (Kína). Összeszerelő üzemek találhatók Shah Alamban (Malajzia) és Bangalore-ban (India) is.

A Volvo Cars három legnagyobb piaca – a legutóbbi ismert negyedév, 2025. július–szeptember:

Teljes gyártás: 151 ezer autó

Eladások Kínában: 34,8 ezer autó

Eladások az USA-ban: 26 ezer autó

Egyesült Királyság: 18 ezer autó

Forrás: A Volvo Cars negyedéves jelentése, 2025 harmadik negyedév.