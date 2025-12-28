Az elemzők becslése szerint közel 50 veszteséges gyártó lehet kénytelen leépítésbe kezdeni 2026-ban vagy akár csődöt is mondhat. 2020 óta ez lehet az első év a világ legnagyobb autópiacán, amikor a teljes szaktor visszaeshet a kormányzati támogatás csökkenése és az iparág túlzott kapacitása miatt.

A Totalcar szemléje szerint különösen nehéz helyzetben vannak azok, akik kizárólag elektromos autókat gyártanak, mivel a belső kereslet gyengülése mellett további problémát okoz, hogy idén december 31-én lejár a teljes adómentesség az elektromos autók vásárlására, amely 2026-tól már csak a felére csökken, és még az is kérdéses, hogy Peking megújítja-e a 20 ezer jüanos, vagyis átszámolva mintegy egymillió forintos járműbeszámítási támogatását.

Előrejelzések szerint jövőre 13 százalékra lassulhat a kínai elektromos járműpiac növekedése a 2025-ös 27 százalékról. Ezek a nehézségek még a BYD-t is érinthetik, amelynek a harmadik bevételes nyeresége 33 százalékkal csökkent, és a bevétele is először csökkent hosszú évek óta, főként Kína piaci helyzete miatt.

A lap szerint a kínai autógyártók közül sokan a túlélésért a nemzetközi piacokra fókuszálnak, ahol jóval magasabb áron tudnak eladni. A BYD exporteladásai több mint kétszeresére nőttek a harmadik negyedévben, a Geely pedig 2026-ra akár 80 százalékos bővülést remél a külföldi piacaikon.