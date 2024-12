Jellemzően az év utolsó hónapjában emelkedő tendenciát mutatnak a részvényárfolyamok, ezt nevezik Mikulás-ralinak a tőzsdei befektetők.

Ez pedig kiváltképp hasznos tipp lehet annak, aki mostanság merülne el a tőzsdézés világában.

A hazai tőzsde történelmi adatai alátámasztják ezt a jelenséget, ugyanis 1990 és 2023 között december bizonyult a második legjobban teljesítő hónapnak, de a január viszi a prímet

– világított rá az Indexnek az MBH Befektetési Bank részvénypiaci elemzője, aki kifejtette, mi is a „Sell in may and go away” stratégia.

Májustól az ősz elejéig a befektetők a többi hónaphoz képest alacsonyabb hozamokkal szembesülhetnek, mivel a nyári időszakban gyengébben teljesítenek a tőzsdék – magyarázta Rácz Balázs.

Az említett Mikulás-rali kapcsán elmondta,

az nem csupán egy tőzsdei legenda.

Az elemző szerint a hazai tőzsdére koncentrálva az 1990 és 2023 közötti időszakot kiemelve látható, hogy a december volt a legjobban teljesítő hónap, de csak a január után. Avagy a régi tőzsdei mondás még napjainkban is megállja a helyét, így általános igazságként megfogalmazható, hogy decemberben kiemelkedő a tőzsdék teljesítménye.

„Az egyedi tényezőket azonban nem szabad figyelmen kívül hagyni, lehetnek olyan időszakok is, amikor ez a megfigyelés nem fog működni”

– árnyalta a képet a szakértő.

Rácz Balázs az idei év kapcsán megjegyezte, hogy a BUX-index kiemelkedően teljesített 2024-ben, stabilan emelkedett egész év során. December 12-én történelmi csúcsot ütött az árfolyam, amelyet korrekció követett. „A hónapot ralival indította a BUX, de az utóbbi másfél hét a korrekcióról szólt” – fűzte hozzá.

A hónap egészét tekintve enyhe pluszban áll az index, de csak december 30. maradt kereskedési napként. E napon jellemzően alacsony forgalom és kisebb elmozdulások valószínűek, így nem várható jelentős mozgás az ünnepek ideje alatt. Rácz szerint azonban a január 2025-ben is hozhat izgalmakat, akárcsak az utóbbi három és fél évtizedben.