Mivel a globális felmelegedés a munkavállalókat és a cégeket is egyre több és egyre nagyobb kihívás elé állítja, a munkáltatók folyamatosan keresik a technológiai lehetőségeket, hogy miként lehetne a dolgozók biztonságát az egyre trópusibb viszonyok közt is megőrizni. A legújabb generációs eszközök többek között biometrikus adatokat gyűjtenek, amelyek képesek például a test maghőmérsékletét, vagyis a test belső hőmérsékletét megbecsülni, azt előrevetíteni.Az 1961-ben alapított The Atlantic Council nevű amerikai think tank számításai alapján a hőség okozta termelékenység-csökkenés évente közel 100 milliárd dollárjába kerülhet az Egyesült Államoknak. Az amerikai Környezetvédelmi Ügynökség szerint 1992 és 2022 között 986 munkavállaló halt meg a hőségnek való kitettség miatt az Egyesült Államokban. A szakértők gyanítják, hogy ez a szám jóval magasabb, mert a halottkémek nem feltétlenül a hőséget jelölik meg a halál okaként, amikor például egy szédülő, eszméletét vesztő ács szörnyethal, amikor leesik a tetőről