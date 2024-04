Rendkívül sok turista fényképezi le a világhírű Fudzsit egy olyan pontról, ahonnan az a Japánban található Lawson-szupermarketlánc egyik üzlete mögött magasodik a háttérben, jellegzetes japán stílusú fotótémát kínálva.

Emiatt azonban a turisták állandóan tolonganak az említett üzlet mentén húzódó keskeny járdán, ráadásul a közeli fogászati rendelőnek is bosszúságot okoz, hogy a parkolóját folyamatosan ostrom alatt tartják a fotózgató látogatók, akik közül többen még az épület tetejére is felmásznak. A város lakói arra is panaszkodnak, hogy a látogatók gyakran szemetelnek és rendre nem tartják be a közlekedési szabályokat.

Ezt megelégelve a helyiek úgy döntöttek, hogy a jövő héten egy 2,5 méter magas, 20 méter hosszú kilátásrontó drótkerítés építésébe kezdenek a jövő héten.

Az MTI azt írja, a város korábban figyelmeztető táblákkal és fokozott rendőri jelenléttel is próbálkozott, azonban ezek nem bizonyultak elégségesnek, ezért drasztikusabb eszközökhöz folyamodtak.

Ahogy számos európai országban, úgy Japánban is védekezni kezdtek a hatóságok a tömegturizmus ellen: idén nyártól fizetőssé teszik a látogatást a Fudzsi-hegyhez, márciustól pedig a kiotói Gion gésanegyedből kitiltották a turistákat, mivel a helyiek szerint gyakran botrányosan viselkedtek.

Japánban havi rekordot döntött a márciusi turizmus, mivel több mint hárommillió külföldi látogató érkezett a szigetországba.