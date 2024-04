Idén 20 százalékkal 17 millióra emelkedhet a világszerte eladott elektromos autók száma a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) szerint. Ez nem egyenletesen oszlik a főbb piacok között: Kínában sokkal nagyobb az arány, mint Európában vagy Észak-Amerikában.

Árverseny

Az elektromos autók térnyerésének lassulásához hozzájárult, hogy a vásárlók lelkes első köre megvásárolta a járművet, sokan még várják, hogy olcsóbb legyen és a töltés se jelentsen túl nagy kényelmetlenséget. A gyártóknak így csökkenteni kell áraikat, ráadásul most már erős verseny is kialakult közöttük, ami a fejlődés alapja, így a kezdeti nagy profitmarzsok eltűntek. Most már az a feladat, hogy az ár széles körben a belsőégésűeké alá essen, aminek legfontosabb tényezője az akkumulátor.

Kínában már elég olcsó

Kínában tavaly már az eladott elektromos autók 60 százaléka olcsóbb volt, mint a hasonló belsőégésűek, azonban a fejlett piacokon ez még nem így van. Nem véletlen, hogy a tavaly eladott elektromos autók fele Kínában készült (beleértve az ott gyártott Teslákat is), míg a belsőégésűek piacén a kínai gyártók részesedése csak 10 százalék.

Idén az összes eladott elektromos autó 60 százaléka Kínában fog gazdára találni, az országon belül pedig 45 százalék lesz az eladott elektromosok aránya. Ez már Kína olajfogyasztására és olajimportjára is hatással lehet, ami ha csökkenésnek nem is indul még, már nem növekszik. Az IEA 2030-ra várja az olajfelhasználás tetőzését globális szinten, bár vannak olyan becslések, melyek ezt korábbra teszik.

Töltőhálózat

Kínán kívül még jelentős akadály, hogy a töltőhálózat kiépítettsége még nem elég magas. Kínában ez gyorsan kiépült, más nagyobb piacokon még hátra van a munka nagy része: az Energiaügynökség becslése szerint a jelenlegi nagyjából 4 millió töltőpontszám az évtized végére 15 millióra fog nőni.