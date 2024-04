Milliókat is érhetnek a májusi aukción árult relikviák köztük Amy Winehouse Fendi ruhája vagy az 50 éve elveszettnek hitt gitár, amin John Lennon játszott a Help! című Beatles dalban. Az emléktárgyak az elmúlt 5 évtizedet egy padláson töltötték, így kifogástalan állapotban vannak — írja a The Guardian.

A 12 húros akusztikus gitár, egy Hootenanny modell, amelyet Lennon olyan számokhoz használt, mint a You’ve Got to Hide Your Love Away vagy az I’ve Just Seen a Face.

Ezt a figyelemre méltó hangszert megtalálni olyan, mintha egy elveszett Rembrandtot vagy Picassót lelnénk meg. Az pedig, hogy még mindig úgy néz ki és úgy is játszik egy álom

– mondta Darren Julien, a tárgyat felajánló Julien's Auctions társalapítója és ügyvezető igazgatója.

A jelenlegi tulajdonosok megfeledkeztek róla, hogy a gitár a tulajdonukban van. Eredetileg még Gordon Wallertől kapták ajándékba, aki az 1960-as évek popbandájában a Peter and Gordon-ban játszott.

Julien az Egyesült Királyságba utazott, hogy ellenőrizze a gitár állapotát. Állítása szerint az 50 évig sértetlen gitár esztétikailag pontosan olyan állapotban van, mint amikor Lennon játszott rajta.

Az árverés fénypontjai április 23-30. között lesznek megtekinthetők Londonban, a Piccadilly Circusban található Hard Rock Cafe-ban.