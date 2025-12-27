Négy ember felmászott a Nyugati pályaudvar tetejére, hogy szelfit készítsen. Legalábbis ez látható azon a videón, amely a 24.hu birtokába került. A felvétel december 23-án este készült.
A lap megkeresésére a MÁV Zrt. azt válaszolta, hogy tilos a vasútüzem területén lévő épületek tiltott helyeire bemenni, felmászni pedig életveszélyes. A társaság szerint csupán a szerencsének köszönhető, hogy az esetnek nem tragédia lett a vége.
Hozzátették, vizsgálják az esetet, ismeretlen tettes ellen pedig feljelentést tettek.
