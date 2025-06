Pénzügyi évet értékelt a Magyar Suzuki Zrt., s ennek apropóján nem pusztán 2024 meghatározó üzleti számairól, eredményeiről, hanem a nehézségekről és a jövő célkitűzéseiről is első kézből beszámoltak csütörtökön a japán anyavállalathoz fűződő esztergomi cég vezetői.

Az elmondottakból kiviláglott, két kulcsfogalomként a stabil működést és a piacvezető szerepet emelték ki a tavalyi évre vonatkozóan.

Közlésük nyomán az esztergomi gyártóvállalat 29,3 százalékos növekedést ért el az előző évhez képest a teljes hazai újautó-piacon. A magyarországi forgalomba helyezett 121 607 új személyautóból 15 732 volt Suzuki, 12,94 százalékos piaci részesedéssel idehaza piacvezető helyen zártak.

Így néztek ki a társaság termelési adatai 2020-2024 között, darabszám szerint:

A Magyar Suzuki autógyártása (2020-2024) Kép: Magyar Suzuki Zrt.

Így alakultak a hazai vállalat 2024-es pénzügyi eredményei: az összes értékesítésből származó nettó árbevétel: 2 245,6 millió euró (2023: 2 871,3 millió euró),

a belföldi értékesítésből származó nettó árbevétel: 301,8 millió euró (2023: 272,6 millió euró),

az exportértékesítésből származó nettó árbevétel: 1 943,8 millió euró (2023: 2.598,6 millió euró),

a beszerzési alapú beruházás 65,3 millió euró értékben (2023: 54,7 millió euró).

Az import autó, motorkerékpár és pótalkatrész kereskedelemből származó árbevétel évről évre emelkedő tendenciát mutat, a teljes árbevétel 15,5 százalékát adta, értékben 348 millió eurót. Sok nehézség adódik, de hisznek a rugalmasság erejében Kifejtették, a Magyar Suzukinak 2024-ben számos nehézséggel kellett megküzdenie, az ellátási láncot negatív külső hatások – piaci és geopolitikai változások, természeti katasztrófák – befolyásolták.

De a kihívásokat szervezetten, rugalmasan kezelték. A vállalati szintű együttműködéseknek és a csapatmunkának köszönhetően – a nehezítő körülmények ellenére – fenn tudták tartani az alkatrészellátást, újítási (kaizen) javaslatokkal, a működés optimalizálásával csökkenteni tudták a költségeket. A termelés és értékesítés is stabil maradt, a cég megőrizte a magyar gazdaságban betöltött meghatározó szerepét. 2024-ben összesen 111 492 autó készült Esztergomban (92 százaléka exportra), mely csökkenést jelent az előző évhez képest. 2023-ban az európai disztribútor- és hazai márkakereskedői hálózat készlete alacsony volt a korábbi félvezetőhiány miatt, amely nagyobb gyártási volument generált. A 2024-es gyártási szám azonban illeszkedik a korábbi évek trendjébe és a középtávú várakozásokhoz – jelezték. Bár az előrejelzések a teljes hazai újautó-piac egy számjegyű bővülésével számoltak, végül a teljes szektor 12,9 százalékos, a Magyar Suzuki 29,3 százalékos növekedést produkált a megelőző esztendőhöz képest. 2024-ben összesen 121 607 személygépkocsit helyeztek forgalomba az országban. A Magyar Suzuki 15 732 új személyautó regisztrációval, 12,94 százalékos piaci részesedéssel az első helyen végzett a hazai újautó-értékesítési listán a japán többségi tulajdonban álló cég. Suzuki-motor Kép: Getty Images / picture alliance, Silas Stein

Atsumi Masato ügyvezető igazgató elöljáróban elárulta, eseménydús, de a korábbi évekhez képest tervezhetőbb évet zártak. Úgy fogalmazott, a számos nehézség ellenére rugalmasan és szervezetten oldották meg a kihívásokat. A digitalizáció és az európai uniós szabályozásoknak való megfelelés is hangsúlyos szerepet kapott a vállalatnál.

A cél az automatizáció további növelése és az autóipari transzformáció sikeres végrehajtása

– rögzítette.

Emlékeztetett, idén készült el az ötszázezredik hibrid, és az egymilliomodik Vitara. Emellett több szakmai díjat is átvehettek.

A vezérigazgató elismerte, jelenleg nagy változáson megy keresztül az autóipar, a geopolitikai kihívások pedig szintén megnehezítik a helyzetet, ám épp ezért látja szükségét a rugalmasságnak.

Optimistán vetítette előre, céljuk 2025 őszén sikeresen bevezetni az új e-járművük, az eVitara modelljét.

Változatlan célként azt is szavakba öntötte, hogy minél szélesebb körben elérhetővé tegyék a mobilitást. Az ár-érték arány mellett pedig a környezettudatosságra is kiemelt figyelmet ígért a Magyar Suzuki részéről.

Kalózok miatt kerülőút kellett

Krisztián Róbert vezérigazgató-helyettes elmondta, a 2024-es pénzügyi évben a kihívások dacára is tudták tartani eredményeiket.

Még a Vörös-tenger kalózai is feladták a leckét a Suzuki logisztikájának.

A biztonság kedvéért ugyanis Afrika megkerülése mellett döntöttek, így két héttel hosszabb lett ugyan a szállítmányozás ideje, de sikerült az efféle rablásokat elkerülni a térségben – tudatta.

Ismertette, 111 412 járművet gyártottak, ez visszaesés éves alapon, de a 2023-as év kiugró volt. Eközben visszavette Magyarországon piacvezető szerepét a cég, ahogy tette ezt 1992 óta sok ízben.

Jelezte, az S-Cross és a Vitara, továbbá a Swift a főként gyártott típus, ezekből az első kettő esztergomi gyártás. Emellett a Vitara lett a képzeletbeli aranyérmes a legtöbb, 6883 darab modellel, és összesen 123 369 autót adtak el világszerte.

Megállapította,

Európa az elsődleges piac, de most a hazai piac relatíve jobban teljesített.

Gazdaságilag jól tervezhető, környezetbarát flottás megoldások kerültek középpontba a vásárlások szempontjából. Rövid szállítási határidő és nagy földrajzi lefedettség jellemzi a céget, mely megbízhatósággal és garanciális feltételekkel bír – jegyezte meg.

Felelevenítette, a hajómotor és motorkerékpár üzletága is jelentős a cégben. A Marine-üzletág 2017 óta regionális disztribútor.

Az infláció is kihívás lesz idén, a versenyképesség és a stabil működés mellett, azonban optimistán tekintenek az év egészére. Mint felidézte, márciusban mutatták be az eVitarát, az első elektromos Suzuki-modellt.

Az S-Cross hibrid modellje Kép: Magyar Suzuki Zrt.

Fejesné Gyurján Ildikó ismertette, 2245,6 millió eurós nettó árbevételt értek el 2024-ben, ez 625,7 millió eurós visszaesés tavalyelőtthöz mérten. Az operatív igazgató kiemelte:

osztalékfizetés helyett viszont a beruházások folytatására fókuszálnak, ami alapításuk óta már 2 milliárd eurónyi becsült összegre hízott.

Jelezte, generációváltás és technológiai átalakulás is zajlik, miközben büszkék tapasztalt és lojális munkavállalóikra. Bérfejlesztésük dinamikájára is büszkén tekintenek, miközben egyéb juttatásokat is biztosítanak, egészségprogram keretében.

Elmondása alapján az esztergomi gyárban 3011 fő saját kolléga,és jelentős, félezres nagyságrendben felvidékiek is dolgoznak náluk, a Japánból, Fülöp-szigetekről és más országokból érkezők mellett.

Bonnár-Csonka Zsuzsanna kifejtette, az oktatási, kulturális és sporttevékenységek is fontosak számukra a felelősségvállaláson túl. A kommunikációs vezető hozzáfűzte, a közlekedésbiztonság kiváltképp a vállalat homlokterében áll.

Ezenfelül a gyermekvédelmet is fontos témaként látják, ebben az UNICEF partnerei, ugyanakkor a közösségi támogatásra is nagy hangsúlyt fektetnek – jegyezte meg.

Jó viszonyt ápolnak a kormánnyal is

Újságírói kérdésre a cég vezetősége arra is kitért,

a kínai ritkaföldfémek korlátozása nincs hatással a gyár működésére Esztergomban jelenleg.

Az eVitarára, az indiai gyártásra ugyancsak nem gyakorol hatást, s remélik, az őszi bevezetés tartható lesz az öreg kontinensen.

A BYD közelmúltban megfogalmazott tervei kapcsán elmondták, versenyképes bérezéssel próbálják majd megtartani dolgozóikat, ahogyan az eddigiekben is.

A duális képzés megkésettségére reflektálva azt mondták, a pandémia keresztülhúzta terveiket, de mostanra sikerült egy évet már nagyrészt sikerekkel abszolválniuk. A japán munkakultúrához híven azt vallják, maguk tanítják meg hatékonyan dolgozni fiatal pályakezdőiket, a hosszabb távú munka, együttműködés reményében.

A Suzuki Vitara autómodellje Kép: Facebook

A Donald Trump pumpálta kereskedelmi háború és vámbizonytalanság közepette úgy látják,

a Covid 2020-as felbukkanása óta gyakorlatilag minden évben új kihívással szembesülnek.

Ezért ma már egyre rugalmasabban tudnak reagálni, és akár heti szinten képesek választ adni, minimalizálandó a veszteségeket – érveltek.

Szavaik szerint

számítanak rá, hogy a globális verseny éleződni fog, de az új versenytársak az EV-autókra koncentrálnak, míg itt más van középpontban.

Az eVitarával az elektromos szegmensben is a 12-13 százalékos szintet kívánják elérni a magyar piacon. Úgy ítélik meg, egyelőre nem a technológia, hanem az igény hiányzik az e-autók iránt. Noha a hibridekre már 30 százalékra nőtt a kereslet.

Végezetül kijelentették, fontosnak tartják, hogy a mindenkori kormánnyal jó kapcsolatot tartsanak, így nyitottak az egymással való kommunikációra, kiemelten a gazdaság viszonylatában – reagáltak arra, hogy nemrégiben Orbán Viktor miniszterelnök a Suzuki vezetésével tárgyalt, zárt ajtók mögött. Május végén csak annyi derült ki, Toshihiro Suzukival, a Suzuki Motor Corporation elnök-vezérigazgatójával egyeztetett a kormányfő, s a cég hazai működését, az európai autóipar aktuális helyzetét vitatták meg, valamint szóba ejtették a lehetséges további fejlesztéseket is.