Az elektronikus ingatlanvásárlás nem utópia többé

Az ügyvédek mindenkinek segíteni fognak, amikor idén októbertől kötelezővé válik az elektronikus aláírás használata az ingatlan tulajdonjogának átruházásakor, vagyis az ingatlanok adásvételekor – nyilatkozta az Economxnak a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke. Havasi Dezső szerint már jelenleg is elektronikusan nyújtják be például a fizetési meghagyásokat, így működnek a céges és végrehajtási beadványok és azt is elmondta, miért kellett többször elhalasztani a törvény hatálybalépésének dátumát.