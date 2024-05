Tovább növelte árbevételét az idei első negyedévben a Waberer’s Csoport, amely konszolidált szinten az egyik legmagasabb negyedéves bevételi mutatót is jelenti a magyar tőzsde Prémium kategóriájában jegyzett vállalat történetében.

Az előző év azonos időszakában elért összeghez képest ez 11 százalékos növekedésnek felel meg, így 196,7 millió eurós árbevételt tudott realizálni a cégcsoport.

Ez egyúttal rekordnak számít a társaság történetében, hiszen hasonlóan magas negyedéves árbevételre korábban nem volt példa.

Az első negyedéves EBIT 8,5 millió eurót tett ki, szemben az egy évvel korábbi 11 millió euró feletti értékkel. Az EBIT eredmény csökkenése részben azzal magyarázható, hogy a Waberer’s Csoport legfontosabb piacai közül Németországban, Olaszországban és Magyarországon is csökkent az ipari termelés volumene az év első hónapjaiban.

Emellett a kiskereskedelem is gyengén szerepelt nemzetközi és magyar szinten. Szintén hozzájárult az EBIT visszaeséséhez az útdíjak jelentős emelkedése több, a fuvarozás szempontjából releváns országban. A cégcsoport azonban az év második felében jelentős javulást vár a nemzetközi fuvarozási és szállítmányozási szegmensben, ez pedig a cégcsoport eredményét is pozitívan befolyásolhatja.

A különböző területek közül a Szerződéses Logisztikai Szegmens (RCL) az elmúlt időszak sikeres ügyfélakvizíciói miatt 14,8 százalékkal 4,6 millió euróra növelte a negyedéves EBIT-jét. Az alaptevékenység pedig a stagnáló belföldi fogyasztói kereslet ellenére is meg tudta őrizni eredményességét. A szerb disztribúciós piac meghatározó szereplőjének, az MD International akvizícióját a negyedév végén zárták le, a felvásárolt vállalat teljesítménye a következő negyedévtől jelenik majd meg a szegmens eredményeiben.

A Nemzetközi Fuvarozási és Szállítmányozási Szegmens (ITS) esetében 2024 első negyedévének elején zárta a vállalatcsoport a vasúti logisztikai PSP Csoport akvizícióját, a tulajdoni részesedés (51 százalék) arányos EBIT bekonszolidálása 0,3 millió EUR-val javította a szegmens EBIT teljesítményét, így a felvásárolt társaság már két havi teljesítményével járult hozzá a szegmens eredményéhez. A szegmensben azonban az EBIT negatív tartományba került, a -2 millió eurós érték 3,8 millió euróval marad el az egy évvel korábbitól.

A szállítmányozási, azaz az alvállalkozók által végrehajtott szolgáltatás eredményessége enyhén javult, míg a saját flottás fuvarozási tevékenység a gyenge európai konjunktúra, illetve az év elején az útdíjak jelentős emelkedésének hatására alacsonyabb eredményességet ért el. Összességében a Waberer’s Csoport az ITS szegmens esetében az év második felétől vár jelentős eredményjavulást.

A Biztosítási Szegmens történetének legmagasabb EBIT eredményét érte el: az 5,9 millió euró EBIT 9,5 százalékos bővülést jelent 2023 első negyedévéhez képest. Ez elsősorban a magas befektetési eredményeknek köszönhető, illetve a biztosítási ügyfélportfólió is 15 százalékkal nőtt az elmúlt egy évben. A várakozások szerint ez még tovább bővülhet az elmúlt időszakban megkötött stratégiai értékesítési megállapodásoknak köszönhetően.

A cégcsoport menedzsmentje továbbra is fenntartja az év elején publikált eredményvárakozásait, miszerint 2024 egészében – az újonnan megvásárolt cégek tulajdon arányos árbevételét is beleszámítva – közel 800 millió eurós árbevétel, valamint a 40 millió eurót meghaladó EBIT érhető el. Az idei közgyűlés alapján a Waberer’s a tavalyinál 20 százalékkal magasabb, 120 forintos részvényenkénti osztalékot fizet.

„A stratégiánk végrehajtása szempontjából jelentős negyedéven van túl a Waberer’s Csoport. Fontos, a cégcsoport további növekedését elősegítő akvizíciókat zártunk 2024 első negyedévében, ilyen volt a PSP Csoport és a szerbiai MDI is. Illetve, újabb logisztikai központ fejlesztést kezdtünk el Debrecenben és a célegyenesbe érkezett az Ecseren épülő raktárunk építése is. Várakozásaink szerint ezek a beruházások és az ecseri raktárlogisztikai operáció már az év második felében érdemben tudja támogatni a cégcsoport eredményességét. Emellett a tőkepiaci aktivitásunkat is növeltük, a közgyűlés jóváhagyása alapján az előző évihez képest 20 százalékkal magasabb, 120 forintos részvényenkénti osztalékot fizetünk” – emelte ki Barna Zsolt, a Waberer’s International elnök-vezérigazgatója.