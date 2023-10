A kormányfő a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában a Hamász támadása kapcsán azt mondta, ilyenkor látszik, milyen érték a béke és a stabilitás, a választott vezetőknek pedig az a dolga, hogy ezt megvédje.

Kijelentette:

Magyarország mindig is a terrorizmus ellen volt, és elismeri Izrael jogát ahhoz, hogy megvédje magát.

A magyar kormánynak emellett deeszkalációs politikát kell folytatnia, hogy ne alakuljon ki államközi háború.

Elmondta azt, remélik, mindenkit ki tudnak hozni, aki magyar, és ki akar jönni. Hozzátette: nincs tudomásuk arról, hogy az áldozatok között lenne magyar.

A veszélyek korában is helyt kell állni

A világjárvány, az orosz-ukrán háború és most a terrortámadás Izraelben azt mutatja, hogy a veszélyek korában élünk, de ez nem jelenti azt, hogy beletörődhetnénk, hogy a biztonság szintje Magyarországon csökkenjen; a veszélyek korában is helyt kell állnia a magyar államnak – jelentette ki a miniszterelnök.

A kormányfő kifejtette: Magyarországon van Európa egyik legnagyobb létszámú zsidó közössége, „persze ez egy színes világ, ortodoxok is vannak, neológok is, pont úgy, mint Izraelben”, nyilván különböző politikai nézeteket is vallanak ezek az emberek, de mindannyian Magyarország polgárai. „Ők magyar állampolgárok, és őket a magyar államnak meg kell védeni” – hangsúlyozta.

nem lehet megengedni, hogy a származásuk vagy a vallásuk miatt magyar állampolgárok veszélyben érezzék magukat. Ezt meg kell akadályozni, ez egy biztonságos ország

– tette hozzá Orbán Viktor.

Ahelyett, hogy átvennék magyar modellt...

A migránsokkal szemben csak a magyar modell működik, az Európai Unió pedig ahelyett hogy átvenné ezt a modellt, le akarja rontani – folytatta a miniszterelnök.

A Jóisten elvette a tisztánlátásukat

– fogalmazott Brüsszellel kapcsolatban.

Orbán Viktor kiemelte: Ott azt akarják, hogy „osztozzunk a biztonsági kockázatban, amelytől ők szenvednek a korábbi években meghozott rossz döntéseik miatt”.

Kifejtette, olyan szabályokat alkotnak, amelyekkel rá akarják kényszeríteni Magyarországot, hogy engedje be a területére azokat az embereket, akik a déli határainál erőszakosan lépnek fel, agresszívek, fegyvert használnak a magyar határőrök ellen.

Brüsszel döntése szerint

Magyarországnak is fel kéne építenie egy tízezer fős menekülttábort, egy migránsgettót, és ott kellene tartanunk a migránsokat egy ideig, utána pedig ki kéne őket engednünk

– mondta a miniszterelnök hangsúlyozva, hogy ez ellen védekeznünk kell.

„Itt nincsenek migránsok. Zéró. Nem is lesznek” – magyarázta. Szerinte az olasz modell csődöt mondott, a görög sem működik jól. Magyarország ellen most jogi erőszakot alkalmaznak, ránk erőszakolnak jogszabályokat – mondta. Hozzátette, hogy el kell érni egy politikai változást, a mostani vezetőknek távozni kell, mert Brüsszel nem szembejön velünk, hanem hátba támad, folyamatos biztonsági kockázatot jelent Magyarország számára.

Volt ami nem állja ki a jó ízlés próbáját

A miniszterelnök szót ejtett az inflációról is. Olyan méretű nemzetközi inflációs özönvízzel álltunk szemben, amiket a maga kis vödreivel a jegybank nem tudott felfogni, ezért kellett a kormánynak segítenie – mondta. Orbán Viktor azt mondta, lépniük kellett, intézkedéseket vezettek be, ezek szerinte sem állják ki a jó ízlés próbáját, de a gazdaság mélyébe kellett avatkozni.

A diagnózis helyes volt és az orvosi beavatkozás is pontos

– mondta, hozzátéve, hogy az egy számjegyű infláció november-decemberre meglesz. Elismerte, hogy az infláció ellen küzdve nem sikerült a gazdasági növekedést magasan tartani. Így változtattak a stratégián: 2023 az infláció letörésének az éve, 2024-ben indítják meg újra a gazdasági növekedést. Ha külföldön nincs vevő, mert nincs növekedés, akkor a saját termékek a nyakunkon maradnak. Elsődleges az Európai Unió, de Magyarországnak nyitottnak kell maradni minden irányba – hangoztatta. „Ezért megyek a jövő héten egy hosszabb útra Kínába” – tette hozzá. „Beruházásokat kell létrehozni Magyarországon, azokat pedig el kell adni, a kormánynak mindkét területen lesz feladata a jövőben.”

A fő kérdés, hogy az EU a mostani meggyötört állapotában képes lesz-e arra, hogy újabb térségekkel kapcsolja össze magát gazdaságilag ésszerű módon – mutatott rá a héten Georgiában folytatott tárgyalásai apropóján.

Van egy nagy közös programunk: Azerbajdzsánban előállított zöld áramot akarunk Grúzián, Románián keresztül behozni Magyarországra

amihez egy több mint 1000 kilométer hosszú, tenger alatt húzódó kábelt kell lefektetni. Ezt az EU is támogatja, néhány éven belül lehet megvalósítani. Jó lesz az ottaniaknak, a magyaroknak és az uniónak is” – emelte ki a kormányfő.

A két magyar származású Nobel-díjas sikere is szóba került, szerinte ez mutatja a magyarok erejét, ami fontos, mert a magyarok baja általában az, hogy alábecsülik az erejüket. Mindkét díjazott a „mélymagyarországról” jön, nem a budapesti belvárosból vagy európai egyetemeket végzett jómódú családokból származnak, említette.

„A magyar népben mélyen rejlő tudás és tehetség szerencsés időkben és körülmények között előjöhet, ez a mi nagy tartalékunk. Ezért nem kell félnie a magyaroknak, mert a legnehezebb időkben is sikerre juthatnak, ahogy előkerülnek ezek a rendkívül tehetséges emberek, sportolók, tudósok is, ilyen környezetből” fogalmazott Orbán Viktor.