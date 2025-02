A nehéz piaci körülmények közepette is több mint 13 százalékkal növelte új folyósításait 2024 negyedik negyedévében a CIB Lízing, az előző év azonos időszakához képest, miközben az egész évi kihelyezés alapján is a terv felett teljesített a pénzügyi szolgáltató. A stratégiai szempontból fontos üzletágak mindegyike kiemelkedően teljesített 2024-ben, miközben a támogatott konstrukciók folyósításában is előkelő helyen áll a pénzügyi szolgáltató.

Fekete Csaba, a CIB Lízing vezérigazgatója a negyedik negyedév kapcsán kiemelte: az alapvetően stagnáló piacon kiemelkedően teljesített mind a retail, mind a flotta terület, igen sok, igen jó minőségű ügyletet hozva. A negyedik negyedévben az eszköz üzletág ismét meggyőző teljesítményt nyújtott, több mint 8 százalékos piaci részesedéssel: ezen belül a mezőgazdasági gépek finanszírozásában több mint 11 százalékos, a haszonjárműveknél közel 10 százalékos részesedést sikerült elérni, de az egy évvel korábban még 2 százalék körüli piaci súlyt elérő gép/berendezés üzletág is közel 4 százalékát hozta a teljes hazai folyósításnak.

Ami a teljes év teljesítményét illeti, az autóflotta-finanszírozásban több mint 19 százalékkal, a gép/berendezés üzletágban több mint 45 százalékkal nőttek a folyósítások, miközben az aktív ügyfelek száma is közel öt százalékkal emelkedett. Az erős utolsó negyedévnek köszönhetően – amikor az utóbbi tíz év kihelyezési rekordját sikerült beállítani – a portfólió mérete is tovább nőtt a CIB Lízingnél.

Az autófinanszírozásban közel 5, az eszközfinanszírozásban közel 4 százalékos emelkedést sikerült elérni 2023-hoz képest, ezen belül a flotta portfólió több mint 22, a haszonjárművek közel 7,5, míg a gép/berendezés szegmens közel 42 százalékos növekedést ért el 2024-ben.

Stratégiai területek és támogatott konstrukciók

A vezérigazgató szerint különösen biztató, hogy a stratégiai üzletágak mindegyike kiemelkedően teljesített 2024-ben: a flotta üzletágban közel 24, a haszonjárműveknél több mint 6, míg a mezőgazdasági gépeknél közel 10 százalékos éves piaci részesedést sikerült elérni.

Emellett aktív szerepet vállalnak a támogatott konstrukciók – az EXIM és a Széchenyi Kártya Program termékeinek – értékesítésében: ezen a területen a folyósítási rangsor 4. helyén áll, miközben a teljes piacon az ötödik pozíciót mondhatja magáénak.

„A magyar lízingpiacot is hátrányosan érinti, hogy a bizonytalan gazdasági környezetből eredően a cégek jelentős része még mindig kivár a beruházási döntésekkel: ezért több területen is csökkennek az értékesítési darabszámok, amit már a beszerzési árak emelkedése sem tud ellensúlyozni” – mondta Fekete Csaba.

Kiemelte: az idei évre nem várható újabb többletforrás megjelenése sem a piacon, ám meggyőződésem, hogy a CIB Lízing – a múlt évhez hasonlóan – idén is jó teljesítményt nyújt majd, különös tekintettel a stratégiai szempontból fontos üzletágakra.