A tegnapi napon 3 évre szóló bérmegállapodást írt alá Lázár János építési és közlekedési miniszter a MÁV-VOLÁN-csoport munkavállalóit tömörítő hét szakszervezettel, a Közúti Közlekedési Szakszervezet (KKSZ) és a Szolidaritás Autóbusz-Közlekedési Szakszervezet (SzAKSz) azonban nem fogadta el a munkáltatói ajánlatot.

A két szakszervezet január 31-ig kapott haladékot arra, hogy aláírják a megállapodást, különben a volánbuszos munkavállalók nem kapják meg január 1-jétől visszamenőleg a béremelést.

A miniszter most arról számolt be a Facebook-oldalán, hogy a mai napon a KKSZ is jelezte, hogy aláírja a megállapodást.

„A bérmegállapodáshoz január 31. éjfélig még a másik szakszervezet is csatlakozhat, hogy a Volánbusz-dolgozók már januártól megkapják a magasabb bérüket. Én az utolsó percig várom őket!” – üzent Lázár János a napokban sztrájkot szervező SzAKSz-nak.

A tegnap kötött megállapodás elfogadásával a Volánbusz-dolgozók 3 év alatt átlagosan legalább 28,4 százalékos alapbér-emelést kaphatnak, amiből már az idén 17 százalékos béremelés jár a 600 ezer forintos alapbérrészig, ez legalább 70 ezer forintot jelent minden munkavállalónak.