Ahogy arról az Economx is beszámolt: közlekedési vállalat indokolatlannak tartotta már a korábbi akciókat is. A MÁV-Volán-csoport vezetése idén már két alkalommal, január 16-án és január 23-án is tárgyalóasztalhoz ült az érdekképviseletekkel. A szakszervezet azonban nem állt el a kétnapos munkabeszüntetéstől. Itt vannak a részletek >>>