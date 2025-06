A Mol Limo friss adatai szerint már a tavasz végi hosszú hétvégéken is nyaralási forgalmat mutatott a carsharing szolgáltatás:

megduplázódott a többnapos bérlések száma, a legnépszerűbb célpont pedig toronymagasan a Balaton volt.

A húsvéti, május 1-jei és pünkösdi hétvégéken a forgalom a tavalyihoz képest jelentősen megugrott. A hosszabb utak esetében az átlagos megtett táv elérte a 300 kilométert, de akadt olyan is, aki 1740 kilométert tett meg, München érintésével – derült ki a társaság közleményéből.

A belföldi úti célok közül a balatoni városok – Keszthely, Balatonalmádi, Siófok – mellett Miskolc, Szeged, Debrecen és a meglepetésként feltűnő Szombathely is sok autómegosztós utat kapott. A külföldi utazások közül Ausztria volt a leggyakoribb cél, Németország és Horvátország holtversenyben a második helyen állnak.

A típuspreferenciák is átalakulóban vannak: bár a városi közlekedésben továbbra is a benzines Kia Picanto a legnépszerűbb, a hosszabb utakra már a hibrid modellek viszik a prímet. A tavaly bevezetett Toyota Corolla Cross Hybrid például máris a második legkedveltebb autó, és előkelő helyen szerepel a Toyota Yaris és a Yaris Cross Hybrid is. A legnagyobb távot – 481 kilométert – egy Opel Movanóval tették meg, amit költöztetésre vagy szállításra is használnak.

„Az autómegosztás mára nemcsak városi alternatíva, hanem a nyaralás vagy vidéki utazás során is valódi opció. A mostani adatok alapján arra számítunk, hogy a nyáron is tovább nő a bérlések hossza, és egyre többen választják majd a Limót külföldi utakhoz is”

– idézi a közlemény Vető Bálintot, a Mol Limo ügyvezetőjét.