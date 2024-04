De nézzük először a száraz tényeket:





a BioTechUSA cégcsoport árbevétele:





a 2021-es 58,67 milliárdról

2022-re 82,25 milliárdra,

2023-ra pedig 90,49 milliárd forintra nőtt,

Ezzel pedig – értelemszerűen – árbevételi csúcsot értek el tavaly.





Az éves növekmény továbbra is két számjegyű:





2021: 42 százalék,

2022: 29 százalék,

2023: 15 százalék.

Kiderült az is, hogy a turbulens környezet ellenére a társaság pénzügyi helyzete tovább javult 2023-ban, miután az EBITDA-mutatója több mint 3,5 százalékkal 10,47 milliárd forintra nőtt.

Átlépve a határokon

A cégcsoport 1800 munkavállalóval és 4500 partnerrel rendelkezik és immár 103 országban van jelen 49 webshoppal és 307 üzlettel. Kiderült az is, hogy a hazai piacvezető szerep megőrzése mellett exportőrként olyan kulcsfontosságú célországokban növelte a részesedését tavaly, mint Franciaország, Németország vagy Lengyelország. Dinamikusan növekedett a régiós piacokon túl Dél-Európában, így Spanyolországban, Portugáliában és Görögországban is, északon pedig Norvégiában és Izlandon. Európán kívül továbbra is figyelemreméltó az a masszív bővülés, amit például Irakban vagy Vietnámban ért el a vállalat.





A beszámoló szerint az idei év több mint ötven boltnyitást hozhat: a tervek szerint 15-15-öt a francia és a német, nyolcat a spanyol, ötöt-ötöt pedig a lengyel és az olasz piacon, utóbbival újabb országot satírozhat be az eddig érintetlen desztinációk listáján. A tervek szerint a szomszédos államok közül Ausztriában és Szlovákiában is megnyílik két-két üzlet, ha pedig Romániában sikerül megnyomni a startgombot, az rögtön 5-10 boltot is magával hozhat. Mindeközben Magyarországon reálisan hat-hét Scitec Nutrition és egy-két BioTechUSA üzlettel bővülhet a hálózat.

Kevesebben többet

A BioTechUSA közel ötmilliárd forintot fordított tavaly beruházásokra, amelyből többek között több mint ezernégyzetméter hasznos összterületű, négyszintes, modernebb és kényelmesebb szociális blokk épült Szadán, közel egymilliárd forint értékben üzembe helyezte automata raktárát, 45 új üzletet nyitott Európa-szerte és megvalósult óbudai régi irodaháza teljes felújítása is. Lévai Bálint vezérigazgató-társtulajdonos ezzel kapcsolatban közölte, ezen a piacon is folyik a digitális átállás a mesterséges intelligencia, illetve a robotizáció elterjedésével, ugyanakkor 2023 közepéig meg kellett birkózni az alapanyaghiánnyal is. Változott a fogyasztói magatartás is a növekedő árak miatt:

történt lemorzsolódás, de a kevesebb fogyasztó magasabb árbevételt generált.

Lévai Bálint elmondása szerint a prémium szegmens robosztus, ha drágább a termék, akkor drágábban vásárolnak a fogyasztók.





A hazai piacvezetői pozíció kapcsán a vezérigazgató arról beszélt, hogy ez jelenthet hátrányt is, az ember önteltté válhat, és ekkora árbevétel mellett könnyen elveszíthetik a piaci trendek követésének képességét, ugyanakkor leszögezte azt is,

tízszeres növekedés még bennük van a következő öt-tíz éven belül.

Ma még nehéz elképzelni, de úgy látom, ez lesz a kifutásunk – fogalmazott Lévai Bálint.





Kíváncsiak voltunk arra is, mit jelentett a fogyasztói lemorzsolódás a BioTechUSA számára, és milyen módszerrel lehetne segíteni a tartósan magas rezsiárak miatt (is) egyre nehezebb helyzetben lévő kis edzőtermek helyzetén.





Az inflációra választ nem tudunk adni, elszenvedői vagyunk annak mi is





– válaszolta Lévai Bálint, hozzátéve: szomorú, hogy vásárlókat vesztenek az árak emelkedése miatt, de a cégcsoport számára is megnövekedtek a költségek tavaly, amelyet ki kell gazdálkodniuk. Példaként felhozta, hogy a fehérje ára tavaly megháromszorozódott, miközben ők csak harminc százalékkal emelték az áraikat, így folyamatosan veszteséget termeltek (egyébként megtudtuk azt is, hogy többezer alapanyagot szereznek be, például: aminosavat, fehérjét, ásványi anyagot, kiegészítőket, aromákat, állagjavítókat, és mindegyiknek eltérő a beszerzési forrása). Azonban a fogyasztói bizalom megtartását fontosabbnak nevezte, és reményét fejezte ki, hogy az átlagbér-növekedés előbb-utóbb leköveti az áremelkedést.

Százmilliárd a cél

Az aktuális, 2024-es növekedési cél 10-20 százalék között van, és ha a jelenlegi gazdasági helyzetben kétszámjegyű lesz a növekedésünk, akkor én már elégedett leszek - fogalmazott az Economxnak a vezérigazgató, hozzátéve:

a terveinkben szerepel, hogy százmilliárd forintos árbevétel fölé is megérkezhetünk.

A BioTechUSA lehet példakép is, hiszen most valóban olyan vágyott helyzetben van, amiben sok vállalkozó szeretne lenni. Ez a teljesítmény itthonról elérhető – fogalmazott, hozzáfűzve: a körülmények kedvezőek ahhoz, hogy egy ilyen vállalatot felépítsünk, hogy

egy kis Magyarországról is képesek legyünk egy Európa-szintűt robbantani.

Ha nincsenek ilyen példák, akkor kishitűek maradunk, és az a legnagyobb hiba, amikor nem merünk elég nagyot álmodni. Nem felelőtlent, de nem merünk elég nagyot. Sokan viszont azzal hibáznak, hogy azt hiszik, hogy ez gyorsan megy, de hosszú évekig kell építeni ahhoz, hogy abból szemmel látható növekedés legyen









Szerinte türelemre van szüksége egy friss vállalkozónak, és önbizalomra egy már működő családi cégnek, hogy higgyenek abban, a termékeiknek, szolgáltatásaiknak van piaca külföldön is.





Kép: BioTechUSA - Lévai Bálint bemutatja a 2023-as eredményeket

Az exportnövelés útján

A Business Talks '24-en Orbán Balázs , a miniszterelnök politikai igazgatója arról is beszélt , hogy a kormányzat 2030-ra 20 ezerre növelné az exportképes kkv-k, és minimum negyvenre a nemzetközi piacon is jelenlévő nemzeti bajnok cégek számát.





Lévai Bálint szerint a kormányzat nincsen könnyű helyzetben, amikor egy ilyen rendszert igyekszik felépíteni, de úgy látja, hogy a szándék megvan, és konkrét lépéseket is tesznek az exportnövelés irányába. Úgy látja,

a kormányzat valódi segítséget, valódi eszközöket tud nyújtani az exportáló vállalatok számára.

Kép: Economx, Hartl Nagy Tamás

A támogatási rendszer, az adózási rendszer, mind-mind az exporttevékenységet segíti, és ha ezek megvannak, akkor már csak az emberek szürkeállományára van szükség, amit viszont nem lehet megvenni





– fogalmazott a vezérigazgató, hozzátéve: ezért kell megfontoltan haladni, időt hagyva a tehetséges magyar vállalkozóknak, hogy kiépíthessék a nemzetközi piacon is sikeres a szervezetüket. A cégvezető szintén jó stratégiának nevezte azt a kormányzati törekvést is, amivel a nemzeti bajnokokat építik, hiszen így a már működő és kompetens magyar vállalkozáskat segítik a nemzetközi porondra való kitörésben.