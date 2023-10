A Hamász embertömegek halálát okozó, izraeli támadása miatt mély megosztottság uralkodik az egyetemeken – állapította meg a The New York Times , amely beszámolt arról, hogy kedden visszavonták egy neves ügyvédi iroda állásajánlatát a New York-i Egyetem egyik joghallgatójától, miután a diák az egyetemi hallgatói ügyvédi kamara csoportjában kifejtette, hogy nem ítéli el a palesztin ellenállást Izrael „államilag jóváhagyott, erőszakos rezsimjével” szemben, mivel a zsidók megteremtették az ellenállás feltételeit. Mint kijelentette: „Izrael teljes felelősséget visel ezért a rengeteg emberéletért”. A visszahatás gyors volt: estére a New yorki Winston & Strawn ügyvédi iroda kijelentette, hogy a megjegyzések mélységesen ütköznek értékeivel, ezért a Palesztina-támogató hallgatótól visszavonja korábbi állásajánlatát.