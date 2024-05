Az RTL Reggeliben Farkas András nyugdíjszakértő a nyugdíj melletti munkavállalás kapcsán elmondta: sokakat az alacsony nyugdíj késztet munkára nyugdíjas éveikben, másokra – orvosokra, pedagógusokra – pedig akkora szükség van, hogy nem engedhetik meg a visszavonulást, míg egyesek úgy érzik, hogy aki tovább dolgozik, tovább is él.

A nyugdíjszakértő szerint bármi is az ok, tény, hogy Magyarországon a KSH szerint ma 115 ezer nyugdíjas dolgozik, ami a 2010-es érték háromszorosa. Szerinte nincs abban semmi szörnyű, ha a nyugdíjasok is dolgoznak, és nem akarnak otthon üldögélni. Persze ahhoz, hogy a nyugdíjas dolgozni tudjon, kell az is, hogy egészséges legyen. Márpedig mi magyarok az egészségben várható életkor szempontjából nem állunk túl jól, négy és fél, öt évünk van még 65 után – tette hozzá.

A gazdaságnak ez jó

A friss számokat kommentálta az ATV Start vendégeként a Bankmonitor nyugdíjszakértője, Süle-Szigeti Bulcsú is, aki ugyancsak pozitív fejleménynek tartja, hogy egyre több nyugdíjas tud dolgozni. Véleménye szerint ez a gazdaságnak, és a nyugdíjas jövedelmi helyzetének is jót tesz.

A műsorban szót ejtettek arról is, hogy vannak, akik ezt másképp látják – sok nyugdíjas kényszerként élheti meg, hogy annak ellenére, hogy végig dolgozta az életét, fizette a járulékokat, mégsem állhat le, mert kevés a nyugdíja – írja a 24.hu.

A szakértő is elismerte, hogy a társadalmon belül a nyugdíjasok anyagi helyzete nem túl kedvező – az átlagos állami nyugdíj (231 ezer forint) ugyanis alig haladja meg a nemzetgazdasági átlagkereset (416 600 forint) felét. Márpedig az idősek 90 százalékának az állami nyugdíjból kell megélnie.

Megemlítette, hogy 2023-ban becslése szerint egy egyfős nyugdíjas háztartásra 160 ezer forint lehetett a létminimum. Hozzátette, tavaly 900 ezer embernek nem érte el a nyugdíja a 160 ezer forintot. Ha a 13. havi nyugdíjat is hozzávesszük, akkor is 700 ezren éltek 160 ezer forintnál kevesebből.