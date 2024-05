A Balatont megkerülő egy körös verseny egyben Közép-Európa leghosszabb futóversenye is, amelyet egyéniben, váltóban, futva vagy bringával is teljesíthetnek a résztvevők.

A megmérettetés központja ezúttal is Balatonfüred, a kemping előtti parkolóból indult útjára péntek reggel az a közel 300 sportoló, aki egyedül tette meg a 211 kilométer hosszú távot.

Ebben a mezőnyben szerepelt többek között az 1-es rajtszám örökös tulajdonosa, Bogár János, Rakonczay Gábor extrém sportoló, vagy Takács Krisztián ultrafutó, aki ezúttal kétszer szeretné lefutni a versenyt, 422 kilométert, azaz tízszeres maratoni távot teljesítene.

Az egyéni indulók után kezdték el rajtjukat a 2-5 fős csapatok, szombaton hajnalban pedig a népesebb társaságokon, a 6-13 fős csapatokon a sor.

Az idei Ultrabalatonon mintegy 2500 csapat vesz részt. Az ünnepélyes eredményhirdetés vasárnap 15.30-kor kezdődik.

Már szinte megszokott, hogy az Ultrabalatonon megdől a korábbi/előző évi résztvevőszám, ez idén is így van, a 18. alkalommal életre hívott eseményre (amely az ország legnépesebb tömegsport rendezvénye) mintegy 25 ezren adták le nevezésüket. Az Ultrabalaton nemcsak hazánkban népszerű, a szervezők tájékoztatása szerint Albániából, Kanadából, az Egyesült Államokból, Törökországból és Dél-Koreából is érkeztek futók – számolt be róla a Veol.hu

Az Ultrabalaton honlapja alapján a 6-13 fős csapatok esetében fejenként 14900 és 18900 forint között volt a nevezési díj, amelyet még idén január 15-ig kellett befizetni a szervezőknek.

Hozzátették, hogy az elmúlt években sok izgalommal járt a nagy létszámú csapatoknak a tókerülő versenyre való jelentkezés.

Voltak, akik bekerültek és örültek, voltak, akik pedig a várólistán rekedtek, végül nem tudtak indulni a versenyen, és joggal voltak elkeseredve.

Idén a szervezők az egyéni indulóknál nem állítottak fel limitet, míg a 2,3 és 5 fős váltóknál legfeljebb 100-100 nevezést fogadtak el, a négy fős társaságok esetében 120-at, míg a 6-9 fős csapatoknál maximum 70-70-en indulhattak el. A 10-13 fős váltók esetében mindenkit engedtek rajthoz állni, aki tavaly szeptember 18-án, a nevezési ablak nyitását követő 48 órán belül regisztrált és elutalta a foglalót.