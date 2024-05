A kicsit sem szokványos drónokról annak a cégnek az egyik vezetője számolt be, amely a fegyverzetet gyártja a robotkutyákhoz. Eric Shell szerint a robotok elsősorban az alagutak feltárásában, a lövészárokharcban, az aknamezők felderítésében vagy olyan városi környezetben lehetnek hasznosak, ahol az ellenség robbanócsapdákat helyezett el – írja a The War Zone.

A robotkutyák mesterséges intelligencia segítségével képesek megkülönböztetni egymástól az embereket, illetve a drónokat és járműveket. A felderített célpontokat jelentik a kezelőjüknek, és a katona dönti el, hogy a robot mikor, mire lőhet.

A drónkutyát gyártó Ghost Robotics szerint a tengerészgyalogság elsősorban a közepes méretű, minden időjárási körülmények között bevethető, Vision 60 fantázianevű drónt próbálgatja. A műholdas kapcsolat révén akár több ezer kilométeres távolságból is irányítható négylábú lépegető fegyver nélkül is bevethető: felderítésre vagy megfigyelésre. Különösen szűk, veszélyes helyeken használhatják az élő kutyák helyett.

A The War Zone cikkéből kiderül az is, hogy Kína és Oroszország is próbálkozik már ilyen eszközök létrehozásával. A lap szerint a felfegyverzett robotkutyák megjelenése újfajta veszélyt is rejt: a mesterséges intelligencia ugyanis nemsokára kiszoríthatja a döntéshozatalból az embert.