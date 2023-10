A norvég Nobel-bizottság 2023-ban Narges Mohammadi emberi jogi aktivistának ítélte a békedíjat az iráni nők elnyomása ellen folytatott „bátor küzdelméért”. A hivatalos közlés szerint Mohammadit a rezsim 13 alkalommal tartóztatta le, ötször ítélte el, és összesen 31 év börtönre és 154 korbácsütésre ítélte. A nő még mindig börtönben van.

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2023 #NobelPeacePrize to Narges Mohammadi for her fight against the oppression of women in Iran and her fight to promote human rights and freedom for all.#NobelPrize pic.twitter.com/2fyzoYkHyf