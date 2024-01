ECONOMX-KUTATÁS - NYUGDÍJAD LESZ-E? Szánj rá néhány percet, és megajándékozunk egy exkluzív olimpiai kötettel.* ÉRDEKEL *Az átvétel feltétele az Economx hírlevelére való feliratkozás. Az első 2000 feliratkozónak ajándék könyvet, a további feliratkozók részére 25 százalék kedvezményt biztosítunk az Inda Press Kft. által kiadott bármelyik könyre.

Az abház fővárosban, Szuhumiban lévő épületben több mint 4000 XIX. és XX. századi alkotás kapott lángra szombat este. „Ez helyrehozhatatlan kár számunkra” – mondta az Apsnypress abház hírügynökség szerint a Nemzeti Művészeti Galéria igazgatója, Szuram Szakanija.

A katasztrófavédelem szerint a tűz a tetőterületen ütött ki – az első megállapítások szerint ott egy elektromos kábel égett át. „Az összes kép elégett” – mondta Szakanija.

A nyilvánosságra hozott fotókon az látszott, hogy a városközpontban lévő épület lángokban áll. A megsemmisült művek között abház és külföldi művészek festményei is voltak. Többek között a külföldön is ismert abház művész, Alekszandr Csacsba-Szarvasidze (1867-1969) mintegy háromszáz festménye is megsemmisült.

Abházia régiója a nemzetközi jog szerint Grúziához tartozik, de régóta bizonyos fokú autonómiával rendelkezik. Jelenleg egy önjelölt független kormány irányítja, amelyet hivatalosan csak Oroszország és néhány más ország ismer el.

A festői tájairól ismert, saját nyelvvel és kultúrával rendelkező régió a Szovjetunió összeomlása után szakadt el Grúziától.

Az Oroszország és Grúzia között a dél-oszétiai szakadár régió miatt 2008 augusztusában kitört háború óta Moszkva mindkét területen katonákat állomásoztat.