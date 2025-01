A 2025-ös esztendőben is visszatérnek a balatoni fesztiválok a Balaton Sound kivételével, már a pontos dátumok és néhány népszerű fellépő is ismert. A 6 +1 program között van olyan is amelyet rendeztek meg először, de nem utoljára, hiszen most is felkerült a listára – írta meg a We Love Balaton.

A tavalyi év újdonsága volt a Taste Balaton Fesztivál.

Március 7. és 16. között tíz napon át több mint száz programmal és 20 helyszínnel készülnek a szervezők. Vacsoraszínház, gasztrotúra, koktélkóstoló, képzőművészeti kiállítás is lesz, olyan neves előadókkal találkozhatunk, mint Dragomán György, Kepes András, Mácsai Pál, Ráskó Eszter, Beck Zoltán, Thuróczy Szabolcs, Grecsó Krisztián, de bemutatkozik egy olasz vendégrégió is.

Örvényesvölgy Fesztivál - június 27. és 29.

A háromnapos rendezvénysorozatot a többszörös platinalemezes, Lighthouse Family énekese, Tunde Baiyewu koncertje nyitja, de ismét érkezik a soul és blues képviselője, a londoni Kevin Davy White is. Nem marad el a reggeli jóga, hangtálfürdő, az ingyenes e-bike túrák, ahelyi kóstolók, de a gótikus pálos kolostor régészeti feltárásába is bekapcsolódhatunk.

VeszprémFest - július 8–12.

A fesztiválon fellép Joe Bonamassa blues-rock gitáros, a háromszoros Grammy-díjas Train zenekar, valamint Beth Hart, az amerikai blues-rock egyik ikonikus énekesnője. Emellett a Pink Martini zenekar is színpadra lép, és a brit elektropopot képviselő Clean Bandit is felejthetetlen koncertélményt ígér.

Művészetek völgye - július 18. és 27.

A Művészetek Völgye fesztivál – amely a Heavent Festival Awards díjátadón elnyerte a legjobb kelet-európai fesztiválnak járó elismerést – ebben az évben is újdonságokkal készül. Kapolcsra, Vigántpetendre és Taliándörögdre olyan fellépők is érkeznek, akik korábban még soha nem jártak a Völgyben. A zene mellett szinte minden művészeti ág felvonul: 3000 zenei, színházi, irodalmi és képzőművészeti program várja a látogatókat. 2025-ben ráadásul először a három falu határain túl is elérhetővé válik a Völgy-élmény.

Paloznaki Jazzpiknik - július 31. és augusztus 2.

A vigadalomban a világhírű dán popzenekar, a Lukas Graham is fellép. A fesztiválon a korábbi közönségkedvenc a chicagói Earth, Wind & Fire Experience, az electro-swing műfaját képviselő osztrák Deladap formáció és a világ egyik leghíresebb soul- és R'n'B énekese, az olasz Mario Biond is fellép. Itt lesz a jazz és a soul francia királynője Isabelle Geffroy, közismert nevén Zaz, valamint a jazz és az R&B fúziójának nagyiskolája, a brooklyni székhelyű zenei projekt, a Kennedy Administration, amely Paloznakon lép fel először Magyarországon.

STRAND Fesztivál - augusztus 21. és 23.

Elefánt, a Carson Coma, Dzsúdló vagy Co Lee, elektronikus zenei vonalat pedig a belga származású kanadai Apashe hozza el a fesztiválra, akit rézfúvós csapata kísér.

Bónuszprogram – augusztus 22-24.

A szervezők már a halápi Kráter Fesztivált is bejelentették. Az esemény a különleges formavilágú épületeiről és egyedi installációiról ismert Hello Wood és az elektronikus bulikat szervező KATTT közös munkájaként valósul meg de részletek még nem ismertek.