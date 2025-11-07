A Meteorológiai Világszervezet (WMO) friss jelentése szerint 2025 lehet a második vagy a harmadik legmelegebb év az ipari forradalom óta. Az előrejelzés azokon az adatokon alapszik, amelyeket a WMO hétfőn bemutat az ENSZ Éghajlatváltozási Konferenciáján (COP30) a brazíliai Belémben.
- Idén január és augusztus között az átlaghőmérsékletek 1,42 Celsius-fokkal voltak magasabbak, mint 1850 és 1900 között
- Eddig 2024 volt a legmelegebb esztendő, 1,55 Celsius-fokkal melegebb, mint az ipari forradalomkori referenciaértékek
– közölte a WMO.
A WMO megjegyezte, hogy az üvegházhatású gázok kibocsátása 2024-ben ismét rekordszintű volt és továbbra is növekszik. Az északi sarkvidéki jég jóval kevésbé nőtt a tél után, mint bármikor az adatok feljegyzése óta.
Noha különböző természeti jelenségek miatt a tengerszint emelkedése lassabb volt az idén, az emelkedés trendje folytatódik a WMO szerint.
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!