Rekordmennyiségű, több milliárd euró értékű kokaint foglaltak le a német hatóságok a hamburgi kikötőben – közölte a düsseldorfi ügyészség szervezett bűnözéssel foglalkozó központi hivatala.

Az Europol beszámolója szerint a hatalmas drogfogást még tavaly hajtották végre, most hat embert őrizetbe vettek az üggyel összefüggésben. Hónapokig tartó nyomozás után pár napja házkutatásokat tartottak hét németországi tartományban is, amelynek keretében csúcskategóriás járműveket, ékszereket, készpénzt, elektronikus berendezéseket és különféle dokumentumokat is lefoglaltak a hatóságok.

Észak-Rajna-Vesztfália igazságügyi minisztérium szerint 35 tonna kokainról van szó.

Egyre több kokain érkezik konténerekben Dél-Amerikából Németországba. A hamburgi kikötőben lefoglalt drog mennyisége megháromszorozódott az utóbbi öt évben a hamburgi szenátus közlése szerint.