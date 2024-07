A piaci érték alapján a világ legnagyobb dohányipari vállalata dollármilliárdokat költött a termék fejlesztésére, amelyet a befektetők a jövőbeli növekedés kulcsának tekintenek.

Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóság (FDA) engedélye azonban még szüksége ahhoz, hogy a világ második legnagyobb dohánypiacán értékesíteni tudja termékét – írja a Reuters.

Hat dohányzásellenes és egészségügyi csoport, köztük a Campaign for Tobacco-Free Kids (Kampány a Dohányzásmentes Gyermekekért), az Amerikai Gyermekgyógyászati Akadémia és az Amerikai Tüdőgyógyászok Szövetsége levélben fordult az FDA-hoz, hogy ellenezzék az IQOS-szal kapcsolatos kérelmeket, amelyeket a Philip Morris International (PMI) nyújtott be az ügynökséghez.

A PMI ismételten félrevezető és megtévesztő kijelentéseket tett, amelyek tévesen azt sugallják, hogy az FDA megállapította, hogy az IQOS csökkenti a betegségek kockázatát

– olvasható a kampánycsoport levelében.

A kampánycsoportok azt állítják, hogy a PMI megsértette az FDA utasításait, amikor azt sugallta, hogy az IQOS kisebb kockázatot jelent, mint a cigaretta. Levelük négy példát idézett ilyen állításokra az Egyesült Államokban, a Fülöp-szigeteken, Mexikóban és Kazahsztánban.

Állításuk szerint egy készülő független tanulmány teljesen ellent mond a PMI megállapításainak arról, hogy az IQOS felhasználók milyen arányban hagyták el teljesen a hagyományos cigarettát.

A levelekből kiderül, hogy az ITC szerint Japánban és Koreában az IQOS-használók jóval alacsonyabb arányban szoktak le a hagyományos dohányzásról, mint ahogy PMI becslései mutatják.

Ezek a tényezők közvetlenül befolyásolják, hogy a PMI-nek engedélyezni kellene-e az IQOS forgalmazását az Egyesült Államokban.

Az ügynökség közölte, hogy megkapta a levelet, és közvetlenül a feladónak fog válaszolni. További megjegyzéseket nem kívántak fűzni az ügyhöz.

Az FDA először 2019-ben engedélyezte a PMI számára az IQOS egy régebbi változatának értékesítését. Ezt követően lehetővé tették azt is, hogy a PMI úgy forgalmazza termékét, mint ami a cigarettával szemben csökkentett expozíciót kínál a káros vegyi anyagoktól a dohányzók számára, amennyiben teljesen átállnak a hagyományos termékekről.