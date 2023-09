A WNBA-sztár kosárlabdázónő a maga részéről azóta visszatért a pályára és a családjához, míg a "Halál kalmára" néven ismert korábbi orosz KGB őrnagy és fegyverkereskedő Oroszországba távozott 15 évnyi amerikai börtönlét után (25 évre ítélték még 2013-ban). Az ő élete inspirálta egyébként a 2005-ben bemutatott Fegyvernepper című hollywoodi filmet. A filmben Nicolas Cage egy könyörtelen fegyverkereskedőt alakít, Jurij Orlovot.

Nyomkodja az okostelefont

Nos, Viktor But az elcserélése óta alkalmazkodott a modern élethez, tanulja az okostelefon használatát és vasárnap hivataloki pozícióért indult a választáson. A "Halál kalmára" a regionális gyűlés jelöltjeként szállt ringbe Lenin egykori szülőföldjén, Uljanovszkban, a délnyugat-oroszországi, 1,3 millió lakosú, Moszkvától körülbelül 12 órás autóútra fekvő területen – számolt be róla az Insider, a The New York Times nyomán.

Ha az ember 15 évig távol van az országtól, valahol el kell kezdenie. Szóval számomra, hogy regionális irodába megyek, ez egy kiváló módja annak, hogy megértsem a problémákat. Találkoznom kell az emberekkel. Meg kell tanulnom, hogyan élnek"

– hangsúlyozta Viktor But a The New York Timesnak.

Nem a karrierváltás az egyetlen kihívás, amellyel Butnak szembe kell néznie, akit 2008-ban tartóztatott le a rendőrség Thaiföldön, mielőtt kiadta volna az Egyesült Államoknak. But a Timesnak elmondta, hogy még mindig tanulja az okostelefonok használatát, és felfedezi a modern technológiát, például az elektromos buszokat. Elmesélte, hogy a fordulatot a karrierjében az üzleti ügyleteinek összeomlása is inspirálta, amelyek még 1990-ben kezdődtek, és több országra kiterjedő hatalmas fegyvereladásokat tartalmaztak.

Afrikától Dél-Amerikáig

But korábban szinte minden fegyveres csoportot kiszolgált, aki tudott fizetni neki. A legtöbb fegyver, amit becsempésztek Afrikába, Bulgárián keresztül ment. 1997 júliusától 1998 szeptemberéig But a becslések szerint 14 millió dollár értékű fegyvert csempészett be Afrikába. 2000-ben a hírhedt orosz fegyverkereskedő helikoptereket, légvédelmi fegyvereket és páncélos járműveket kézbesített Libériának. Amerikában azzal vádolták Butot, hogy a kolumbiai FARC-cal több milliós fegyverüzleteket bonyolított le.

Szabadulása óta Viktor But hangos támogatója Vlagyimir Putyin orosz elnök ukrajnai háborújának. Tagja a Kreml-barát Liberális Demokrata Pártnak, és többször járt az oroszok által megszállt ukrán területeken

– számolt be róla a The New York Times.