Az Európai Unió 150 milliárd eurós hitelt javasol a védelmi kiadások növelésére, miután Donald Trump amerikai elnök visszavonta az amerikai biztonsági intézkedéseket a kontinensen Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke azt is jelezte, hogy az EU javasolni fogja egy költségvetési mentőzáradék aktiválását, amely lehetővé tenné a tagországok számára, hogy nemzeti költségvetésükből négy év alatt további 650 milliárd eurót költsenek védelemre anélkül, hogy azzal költségvetési szankciókat váltanának ki - számolt be a Bloomberg.

Az új védelmi kiadási hitelekkel együtt von der Leyen szerint a csomag közel 800 milliárd eurót mozgósíthat, ha a kormányok teljes mértékben kihasználják az új mozgásterüket.

„Az újrafegyverkezés korszakát éljük” - mondta kedden Brüsszelben újságíróknak. „Európa készen áll arra, hogy radikálisan növelje védelmi kiadásait”.

Hangsúlyozta, hogy Európa kész több százmilliárd eurónyi további finanszírozást mozgósítani, hogy a kritikus pillanatban továbbra is támogassa Ukrajnát, különösen, miután Trump elrendelte a Kijevnek nyújtott katonai segélyek szüneteltetését.

Von der Leyen „egyszeri pillanatnak” nevezte ezt a helyzetet, és korábban azt mondta, hogy az EU-nak a következő évtizedben mintegy 500 milliárd eurós védelmi beruházási igénye van.

Von der Leyen a tagállamoknak küldött levelében más lehetőségeket is felsorolt a nemzetvédelem megerősítésére: a többi között a magánfinanszírozás tőkepiacokon keresztül történő mobilizálását, más uniós források védelmi célokra történő átcsoportosítását vagy az Európai Beruházási Bank hitelezési gyakorlatának kiterjesztését a jelenleg kizárt katonai projektekre.

A javaslatokat az uniós vezetők csütörtökön rendkívüli ülésen vitatják meg.

A vezetők várhatóan értékelik az általuk preferált terveket és megbízzák a bizottságot a részletek kidolgozásával, hogy a következő, március 21-22-i ülésen már konkrét javaslatokat terjeszthessenek elő - közölték a portálnak nyilatkozó tisztvégviselők.

Megjegyzik ugyanakkor, hogy számos uniós ország, köztük Franciaország és Olaszország kényes költségvetési helyzettel néz szembe, és nem sok költségvetési kapacitásuk van a hitelfelvételük drámai növelésére.