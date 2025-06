A cataniai Etna Obszervatórium Nemzeti Geofizikai és Vulkanológiai Intézete szerint a kitörést egy piroklasztikus áramlás okozta, amelyet valószínűleg a délkeleti kráter északi oldalán lévő anyag összeomlása hozott létre – írja az Il Messaggero olasz lap.

BREAKING: Mount Etna erupts, forcing tourists to flee as a massive plume of smoke billows into the sky. pic.twitter.com/Xu1nLQko7o