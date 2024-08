Kicsoda J.D. Vance?

J.D. Vance Ohio állam egyik szenátora. Első kongresszusi ciklusát tölti, mindössze két éve választották meg szenátornak. Bár 2016-ban még Donald Trump bírálója volt, azóta az egykori elnök egyik legnagyobb támogatójává lépett elő.

Vance sok tekintetben nem a hagyományos republikánus irányvonalat képviseli. A párt tradicionális szárnyával ellentétben a 40 éves szenátor

határozottan kiáll a munkások és kisemberek mellett

támogatja az amerikai szociális ellátórendszer fenntartását

nem ellenzi élesen az állami intervenciót a gazdaságban

támogatja a vámtarifák emelését, a gazdasági izolációt és protekcionizmust

Ez szemben áll a hagyományosan a nagyvállalatok pártjaként jellemzett republikánus gazdaságfilozófiával. Egyáltalán nem áll távol viszont Donald Trumptól, aki Vance személyében a hozzá eszmeileg legközelebb álló alelnökjelöltet választotta.

Az élete egy film

J.D. Vance munkásosztálybeli családból származik. Szülővárosában, Middletown-ban az acélipar jelentette a munkalehetőséget, ennek hanyatlásával családja is egyre rosszabb körülmények közé került. Élettörténetét 2016-os, Hillbilly Elegy című könyvében jelentette meg, melyben a nehéz körülményekről, édesanyja gyógyszer- és drogfüggőségéről is írt. (A könyv történetét 2020-ban a Netflix filmesítette meg, magyar címe: Vidéki ballada az amerikai álomról.)

Vance a középiskola után bevonult az amerikai tengerészgyalogsághoz, Irakban tudósítóként szolgált. Ezt követően az Ohio-i Egyetemen politikatudományt és filozófiát tanult, majd elvégezte a Yale Egyetem jogi karát. Itt ismerkedett meg feleségével, az indiai származású Usha Chilukuri-val. A párnak két gyermeke van.

Vance az egyetemi tanulmányait követően San Francisco-ban foglalkozott kockázatitőke-befektetésekkel, majd Ohio-ban is hasonló profilú vállalkozást alapított. 2020-ban már Donald Trump mellett kampányolt, a 2020-as választások eredményét ő maga is megkérdőjelezi. 2022-ben a félidős választásokon Donald Trump támogatásával indult Ohio egyik szenátori helyéért, 2023 januárja óta hivatalosan is Ohio állam szenátora.



Jó hír Magyarországnak

J.D. Vance jelöltségével egy Magyarországgal is baráti hangnemet megütő alelnök kerülhet a Fehér Házba. A posztliberális gondolkodók közé sorolt Vance kifejezetten követendő példának tartja a magyar családpolitikát. Szimpatizál Magyarország kormányával, értékeli a keresztény-konzervatív államvezetést. Vance egyenesen bírálta az Európai Uniót, amikor az a jogállamisági kifogásokra hivatkozva visszatartotta az anyagi támogatást Magyarországtól, mely szerinte az Oroszország és Ukrajna közötti háború tükrében nem volt megfelelő lépés. Vance maga is konzervatív értékeket képvisel: ellenzi a genderpolitikát, és a hagyományos családmodell támogatása mellett foglal állást.

A Magyarországgal szemben baráti hangvétel mellett azonban nem árt szem előtt tartani, hogy J.D. Vance kifejezetten támogatja az amerikai vámtarifák emelését, és a Kínával való gazdasági szembenállást. Republikánus győzelem esetén így esetlegesen az Egyesült Államokkal való kereskedelem nehezedésével is számolni kellene.

Az Európai Unió nem örül

Az EU számára Vance jelölése a republikánusok gazdasági és politikai izolacionista fordulatának megerősítése. J.D. Vance azok közé a politikusok közé tartozik, akik nem tartják fenntarthatónak Ukrajna amerikai támogatását. Úgy véli, Európának nagyobb részt kellene vállalnia Ukrajna támogatásából. Vance azt sem zárja ki, hogy a háború majdani lezárásakor Ukrajna területeket engedjen át Oroszországnak, ami teljes mértékben szemben áll az Európai Unió pozíciójával. Izrael kérdésében Vance kiáll Izrael maximális támogatása mellett, a Hámász fegyveres képességeinek mielőbbi megsemmisítését és leszerelését tartaná kívánatosnak. A tavasszal elfogadott 95 milliárd dollár értékű nemzetbiztonsági csomagot – amely 60 milliárd dollárnyi különböző támogatást allokált Ukrajna, és 14 milliárd dollár értékű támogatást Izrael számára – J.D. Vance ellenezte a Szenátusban, arra hivatkozva, hogy egy esetleges második Trump adminisztráció számára ellehetetleníthetné Ukrajna támogatásának megszüntetését.

Vance továbbá támogatja az USA gazdasági izolációját, és a Kínával szembeni kereskedelmi háborút. Kifejezetten kiáll az amerikai kereskedelmi vámok bevezetése és emelése mellett, az amerikai ipar védelme érdekében. Ez az EU számára a kereskedelmi kapcsolatok megnehezedését jelentené egy republikánus győzelem esetén.

A szerző: Walter Dóra, az EuroAtlantic Tanácsadó elemzője