Stratégiai együttműködést kötött Az Év Irodája Kft. és az Index.hu kiadója, az Indamedia

Magyarország egyik legnagyobb digitális médiacsoportja, az Index hírportált és az Economx gazdasági site-ot is kiadó Indamedia stratégiai szövetségre lépett Az Év Irodája Kft.-vel. Ennek keretein belül az Indamedia vezetői az ingatlan.com-tól részesedést is vásároltak Az Év Irodája Kft.-ben, amely a névadó versenyen kívül többek között a Real Estate Awards versenyt, az Ingatlan Regattát és a Bankár Kupát szervezi, valamint az UP Agency PR- és marketingügynökséget és a realista.hu hírportált is működteti.