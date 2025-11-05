Az Európai Bizottság szerdán jóváhagyta az etyeki pezsgő felvételét az oltalom alatt álló eredetmegjelölések (OEM) nyilvántartásába. A jóváhagyás az etyeki pezsgő név használatára az Etyek település környékéről származó szőlőből előállított pezsgőre vonatkozik.

A földrajzi terület jellemzői, a folyamatos széljárás, a talaj mészköves alapkőzete, az alacsony hőmérséklet és a párás levegő biztosítják a friss, citrusos jellegű, gyümölcsös ízt, valamint a gerincet adó savtartalmat. A pezsgő komoly érlelési potenciállal rendelkezik. Az idősebb pezsgőkre jellemzőek a kekszes, kenyérhéjas jegyek, melyeket bársonyos buborékok és harmonikus savak egészítenek ki, hosszú lecsengéssel – írták.

Az etyeki pezsgő megjelölés a szerdai jóváhagyással bekerült a már több mint 3679 védett megnevezést tartalmazó eAmbrosia uniós adatbázisba.

Az unió élelmiszer-minőségjelző rendszerében – az oltalom alatt álló eredetmegjelölés (angolul: protected designations of origin, PDO) mellett – az oltalom alatt álló földrajzi jelzés (angolul: protected geographical indications, PGI) az egyik legfontosabb kategória.

A 2019. áprilisában elindított „eAmbrosia - az EU földrajzi jelzéseinek nyilvántartása” nyilvános adatbázis mára már magában foglalja az Európai Unióban nyilvántartásba vett és oltalom alatt álló mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek, borok és szeszes italok földrajzi jelzéseit (GI).

Az adatbázis mind a három földrajzi jelzéssel kapcsolatos információt központosítja, amelyeket korábban három különféle adatbázisban tároltak (DOOR, e-Spirit-Drinks és e-Bacchus). A termelők, a fogyasztók, a nemzeti hatóságok, a vállalatok és a kutatók könnyen hozzáférhetnek minden földrajzi jelzéssel kapcsolatos információhoz többezer termék tekintetében, ideértve azok státusát (alkalmazott, közzétett vagy regisztrált) és közvetlen hivatkozását a jogalapra, miután hivatalosan védetté váltak.

A honlap itt elérhető.