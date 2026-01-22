A spanyol mozdonyvezetők szakszervezete (Semaf) az elmúlt napok halálos vasúti szerencsétlenségei miatt február 9-től 11-ig tartó, háromnapos sztrájkot, általános ágazati akciót hirdetett, követelve a biztonság garantálását a dél-európai ország teljes vasúti hálózatán.

A mintegy hétezer tagot számláló Semaf szerint a sztrájk munkavállalók egyetlen legális lehetősége arra, hogy követeljék a vasúti rendszer biztonsági előírásainak helyreállítását, és ezáltal garantálják mind a szakemberek, mind a vasúti utasok biztonságát.

Az érdekképviselet közleményében elfogadhatatlannak nevezte a vasúti közlekedés folyamatos romlását, és sürgős intézkedéseket követelt a vasúti dolgozók és az utasok biztonságának garantálása érdekében - írta az MTI.

Ahogy arról az Economx is beszámolt, múlt vasárnap a dél-spanyolországi Córdoba közelében az Iryo társaság Málagából Madridba tartó, nagysebességű járatának utolsó kocsijai eddig ismeretlen okból kisiklottak a mellette futó, ellentétes irányú vágánypárra, amelyen az állami vasúttársaság (Renfe) Madridból Huelvába közlekedő szerelvénye érkezett. Az ütközés következtében a szemből jövő vonat első kocsijai is kisiklottak, és a töltés melletti négyméteres árokba zuhantak. A két vonaton összesen 484-en utaztak.

A hatóságok legutóbbi közlése szerint 43 ember vesztette életét a tragédiában, és két eltűnt személyről tudnak, de a tragédia helyszínén végzett mentési munkálatok még nem fejeződtek be. Több mint százan megsérültek, közülük 31-en vannak még kórházban, hatan intenzív osztályon.

A szerencsétlenség miatt háromnapos nemzeti gyászt hirdettek. Az elhunyt áldozatoktól állami megemlékezésen vesznek búcsút január 31-én Huelvában.

Kedd este a kelet-spanyolországi Katalóniában siklott ki egy regionális vonat, miután egy támfal ráomlott a sínekre. Egy ember meghalt, 37-en megsérültek. A halálos áldozat egy 28 éves mozdonyvezető-gyakornok volt, aki két másik diáktársával tartózkodott a fülkében, képzése részeként. A hatóságok a napok óta tartó heves esőzéssel indokolták a támfal meggyengülését és leomlását.

Óscar Puente közlekedési miniszter szerda este a spanyol vasúti hálózat üzemeltetéséért felelős Adif vállalat, valamint a Renfe illetékeseivel tartott sajtótájékoztatón hangsúlyozta: megértik és tiszteletben tartják a mozdonyvezetők lelkiállapotát és követeléseiket, de véleménye szerint a sztrájk nem a problémák megoldásának módja, és együttműködést ígért a munkabeszüntetés elkerülése érdekében.

Hangsúlyozta: a spanyol vasúti hálózat kellően ellenőrzött, megfelel minden szükséges előírásnak, az andalúziai baleset esetében a pályaszakaszt tavaly újították fel, és azóta négy alkalommal előírásszerűen felülvizsgálták, de nem találtak hibát. Nem a karbantartás és nem is az ellenőrzés hiánya vezetett a balesethez - jelentette ki.

A sajtóban megjelent olyan lehetséges okokkal kapcsolatban, mint például a pályahiba, hegesztési probléma, elmondta: a végkövetkeztetéshez meg kell várni a műszaki vizsgálatot és elemzést.