Néhány hónapon belül sztrájkba léphetnek az egészségügyi szakdolgozók, miután elakadtak a sztrájktárgyalások a kormánnyal – erről Soós Adrianna, a Független Egészségügyi Szakszervezet (FESZ) elnöke beszélt az ATV-nek. Az érdekvédők azt sérelmezik, hogy a szakdolgozók második éve nem kaptak béremelést.



A FESZ még szeptember közepén kezdeményezett sztrájktárgyalásokat, érdemi előrelépés azonban azóta sem történt. A szakszervezet azt kifogásolja, hogy 2025-ben és 2026-ban sem szerepel béremelés az egészségügyi költségvetésben.

Tavasszal lehet sztrájk

Soós Adrianna elmondta: mivel nem történt előrelépés, javaslatot tesznek az elégséges szolgáltatásra, majd ezt benyújtják a bíróságnak. A döntést követően felmérik a sztrájkigényt, és ott kezdeményeznének munkabeszüntetést, ahol erre van fogadókészség. A munkabeszüntetés már az év első felében megtörténhet.

A Belügyminisztérium azt közölte: egy teljes munkaidős egészségügyi szakdolgozó havi átlagkeresete megközelíti a bruttó 800 ezer forintot. Hozzátették: azon dolgoznak, hogy lépésről lépésre, fokozatosan emelni tudják a béreket.

Az egészségügyi ágazatból évek óta folyamatos a munkaerő-elvándorlás. Becslések szerint mintegy 14 ezer ápoló hiányzik a betegágyak mellől.

2024-ben – az utolsó béremelés évében – 526 ápoló kért hatósági igazolást külföldi munkavállaláshoz, erről itt írtunk bővebben.

Nagyon fontos, hogy legyen elég ápoló, ráadásul az orvos kollegák mondják, hogy a hosszú várólisták egyik oka is az, hogy nincs elég műtősnő, nincs elég anesztes altatóasszisztens – fogalmazott Kincses Gyula, a Magyar Orvosi Kamara volt elnöke.

A Tisza Párt közlése szerint kormányváltás esetén már az első évben legalább 500 milliárd forinttal növelné az egészségügyre fordított állami forrásokat, és 25 százalékos általános béremeléssel kezdené az ágazati felzárkóztatást. Ez a 25 százalék ez egy általános meg egy átlagos béremelésre vonatkozik, természetesen a képzettséget, a teljesítményt mindenképpen számításba vennénk, illetve beleszámítanánk, tehát ehhez kell majd az, hogy a megfelelő szakdolgozói érdekképviseletekkel egy asztalhoz leüljünk – mondta Hegedűs Zsolt a Tisza Párt szakértője.

A szakszervezet a tavalyi évre 10, az idei évre 13 százalékos béremelési igénnyel fordult a tárcához, mivel a korábbi béremelés szerintük már elinflálódott. Kiemelték azt is, hogy jelenleg egy átlagos, szakképzett ápoló 30 év munkaviszony után havi bruttó 600 ezer forintot keres.