Újszerű módszerrel próbál magának magyar vásárlókat szerezni a hazánkban boltokkal nem rendelkező lánc. Az, hogy honfitársainkat csábítja, nem újdonság, mivel célzottan keresik a magyar munkaerőt is boltjaikba.

A Kaufland nagy ötlete az volt, hogy készített egy külön honlapot, amelyre határ menti üzleteinek kínálatát tölti fel magyar nyelven lapozgatható prospektusokon. Aki ide kattint, pontosan látni fogja, milyen akciós termékekre számíthat az üzletekben, így átgondoltabban dönthet arról, megéri-e kikocsizni Szlovákiába egy bevásárlásért – írja a Pénzcentrum.

A vasárnaptól érvényes akcióban a következő termékeket kínálják például vonzó áron:

kígyóuborka 55 eurócent (214 forint),

1,5 százalékos zsírtatalmú UHT tej ugyanennyi,

20 dekagramm paprikás bundával bevont földimogyoró 99 cent (385 forint),

extra szűz olívaolaj 6,39 euró (2486 forint).

A weboldalon bevásárlólistát is készíthetünk, de kirándulástippeket is adnak azoknak, akik a kellemeset a hasznossal összekötve intéznék a szlovákiai bevásárlást. A határhoz közel eső boltokat térképre helyezve is segítik a magyarok dolgát.

A Kaufland nemcsak a felvidéki üzleteinek bevételét növelné szívesen a magyarok pénzéből, hanem munkaerőként is örömmel látja honfitársainkat.

Már egy ideje hirdet állásokat nemcsak szlovák, hanem román és német üzleteibe is raktárosi pozíciókra. Az órabér 17,85 euró, ami közel hétezer forint bruttóban, de cserébe elvárják, hogy a dolgozók keményen is végezzék munkájukat. A kisebb raktárak is 93 ezer négyzetméteresek egy ott dolgozó magyar beszámolója szerint.