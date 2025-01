Nem állt meg az áremelési hullám a láncoknál, hanem a fogyasztói árak tovább „robbantak” és jelenleg rekordszinten vannak: Ausztriában egyre drágábbak az alapvető élelmiszerek és a tisztítószerek – állapítja meg a Bécsi Munkaügyi Kamara (AK), legújabb próbavásárlásai alapján.

Felhívják a figyelmet: nyugati szomszédunkban idén még jobban bele kell nyúlni a pénztárcába, mint az előző években, mivel a mindennapos bolti kiadások az év végére láthatóan „az egekbe szöktek”.

A felmérés rámutat, hogy a sógoroknál a negyven legolcsóbb élelmiszerrel és tisztítószerrel megtöltött bevásárlókosárért a 2021-es őszi inflációs hullám kezdetéhez képest az akkori, közel 52 eurós végösszeg helyett most közel 78 eurót kell fizetni.

Brutális drágulást kellett elviselni mostanáig

Az osztrákok már megszokhatták, hogy a kamara árfigyelő szolgáltatása 2008 óta hetente gyűjti be hét bécsi szupermarketben (Billa, Billa Plus, Spar, Interspar) és a diszkontokban (Hofer, Lidl, Penny) mintegy negyvenféle, alapvető élelmiszer- és tisztítószer alapárait, amelyek irányadók a láncok többi egységében is.

A legutóbbi próbavásárlások decemberben történtek, ami alapján kiderült: 2021-hez képest különösen a narancslé ára emelkedett 162 százalékkal az ausztriai kínálatban, míg például a penne tészta 97 százalékkal, a pürésített paradicsom 87 százalékkal, a búzaliszt és a kávébab 88 százalékkal, a teavaj pedig 85 százalékkal drágult tavaly év végéig.

Akárcsak nálunk, a tojásért is többet kell fizetni (38 százalékkal), míg a teljes tej és a zsemle fogyasztói ára átlagosan 23 százalékkal magasabb.

Olcsóbb a mosószer, de a kispénzűek szenvednek

A Meinbezirk idézi: negyven termék közül mindössze kettőnél regisztráltak árcsökkenést.

Eszerint 2021-hez képest a nagy teljesítményű mosószer 9 százalékkal, az uborka pedig 1,4 százalékkal lett olcsóbb.

Éves összevetésben, 2023 decemberéhez képest az alaptermékek drágulása átlagosan hat százalékos volt az előző hónapban tőlünk nyugatabbra, míg jelentős különbséget mértek az egyes üzlettípusok között: a szupermarketek árai átlagosan 10,2 százalékkal magasabbak, mint a diszkontoké.

Az ünnepek előtti próbavásárlások eredménye megdöbbentette a kamarát, amelynek fogyasztóvédelmi szakértője, Gabriele Zgubic vészharangot kongatott:

az embereknek már égető szüksége van arra, hogy az élelmiszerek ára újra a megfizethető szintre kerüljön,

különösen az alacsony jövedelmű háztartásokban szenvednek.

Stabilizálódott az infláció, csak még nem érzik a fogyasztók

Az elszabadult árakat amiatt is sérelmezik, mert közben az infláció szépen lecsendesült Ausztriában: a statisztikai hivatal keddi gyorsbecslése szerint 2024 decemberében elérték az EKB 2 százalékos stabilitási célját.

Igaz, hogy ez novemberhez képest 0,6 százalékos árszínvonal-emelkedést, vagyis az infláció enyhe gyorsulását jelenti, amelyben a legfőbb felhajtó a szolgáltatások területe (4,6 százalék).

A boltok viszont nem nyelték le az olcsóbb energiából származó előnyöket, hanem az élelmiszerek, a dohány és az alkohol áremelkedése 1,7 százalékos volt az év végén, vagyis az összesített infláció alatt maradt.