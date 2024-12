2024-ben továbbra is az árak figyelésével vannak – lassan múlt időbe tehetjük, voltak – elfoglalva a magyarok, ami érthető is, hiszen egyre többeknek megéri, még az utazással együtt is egy nagy bevásárlás a szomszédban, Szlovákiában, miután továbbra sem érik be a magyarországi árak a német Lidl testvércége, a Kaufland árait. Most a sört teszteltük, pontosabban az árát, de ne feledjük, hogy betétdíjat mindkét országban pluszban számolnak fel. Az üzletlánc egyébként nyáron már magyar nyelvű honlapot is indított, így a mindenki által elérhető, jelentős árengedményekkel ölre menő versenybe hozta a nemzetközi cégeket.

Az Economxnak korábban nyilatkozó szakértők szerint minden egyes áremelés gátat vet a gazdaság fejlődésének, amit az is mutat, hogy a reálbérek növekedése ellenére sem tud érdemben felkapaszkodni az egyik fő láb, a bolti fogyasztás.

Bevált a magyar nyelvű akciós oldal, fellapoztuk most is.

Az olcsobban-szlovakiaban.hu oldalon rendszeressé váltak a Kaufland euróban és forintban is feltüntetett leárazásaival már rövid távon is többet lehet spórolni, mint az itthon jellemző, 20-30 százalékos engedményekkel.

Pár kiragadott példa alapján ezen a héten a Kaufland boltjaiban

A KELT Világos sör 0,5 l visszaváltható palack, palackonként 0,13 betétdíj mellett, 0.39 euró, felkerekítve 160 forint

Nálunk a legolcsóbb az Argus Lager fél literes 199 forint, plusz az ötven forintos betétdíj

Szlovákiában a másfél literes Coca-Cola, a Zero, a Sprite vagy Fanta 0.99 euró, 404 forint, plusz 10 százalék betétdíj

Nálunk az 1,75-ös kiszerelésű Coca-Cola, vagy Zeró, akkor jön ki 463 forintra, ha egyben vesszünk négy üveggel, és ehhez jön a négyszeres betétdíj

Első olvasatra az árkülönbségek nem minden esetben jelentősek, 50-100-200 forint, de ha összeadjuk, hogy egy nagybevásárlásnál mennyi tétel kerül a bevásárlókocsiba, akkor kiderül, hogy súlyos ezrekkel lehetünk beljebb, ha átalakítjuk bevásárlási szokásainkat és a határon túl intézzük ezeket.