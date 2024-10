2024-ben továbbra is az árak figyelésével vannak elfoglalva a magyarok, ami érthető is, hiszen egyre többeknek megéri, még az utazással együtt is egy nagy bevásárlás a szomszédban, Szlovákiában.

Az Economxnak korábban nyilatkozó szakértők szerint minden egyes áremelés gátat vet a gazdaság fejlődésének, amit az is mutat, hogy a reálbérek növekedése ellenére sem tud érdemben felkapaszkodni az egyik fő láb, a bolti fogyasztás.

Bevált a magyar nyelvű akciós oldal, fellapoztuk most is.

Az olcsobban-szlovakiaban.hu oldalon rendszeressé váltak a Kaufland euróban és forintban is feltüntetett, akár 50 százalékos leárazásai, amivel már rövid távon is többet lehet spórolni, mint az itthon jellemző, 20-30 százalékos engedményekkel.

Pár kiragadott példa alapján ezen a héten a Kaufland boltjaiban

a Staropramen sör 156,20 forintba kerül, nálunk a legolcsóbban 329 forintért szerezhető be,

a 8 tojásos, 250 grammos Gyermelyi tészát is meg lehet venni 296,38 forintnak megfelelő euróért,

a sertéstarja kilója 1998,54, forint, nálunk a Tesco-ban 800 grammja kerül 2419 forintba

a karácsony egyik nagy slágeréhez a felezett sárgabarack befőtthöz hozzá lehet jutni 676,86, forintért, nálunk 800 forintnál indul az ára,

de a Dr. Oetker pizza is becsúszott 1000 forint alá, 997,27, nálunk a legolcsóbb is 1195 forintba kerül.

Első olvasatra az árkülönbségek nem minden esetben jelentősek, 50-100-200 forint, de ha összeadjuk, hogy egy nagybevásárlásnál mennyi tétel kerül a bevásárlókocsiba, akkor kiderül, hogy súlyos ezrekkel lehetünk beljebb, ha átalakítjuk bevásárlási szokásainkat és a határon túl intézzük ezeket.