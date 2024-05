A Dealz kínálata valóban széles: élelmiszert, italokat, kozmetikumokat, háztartási termékeket, jétékokat, szezonális árukat, könyveket, dekorációkat és más egyebeket árul. A bolt Nagy-Britanniában örvend nagy népszerűségnek, ahol a Poundland nevet viseli. A környező országok közül a Dealz már néhány éve jelen van a lengyel piacon.

Az Aktuality figyelt fel rá, hogy a Dealz lengyelországi boltjaiban már nemcsak zlotyban, hanem euróban és cseh koronában is feltüntetik az árakat, emellett számos terméknél a szlovák leírás is megtalálható már. Hasonlóan járt el az Action is, mielőtt bejelentette volna a szlovákiai terjeszkedését – írja a parameter.sk.

Az Action új konkurenciája

Utóbbi csak tavaly nyitotta meg első boltját Szlovákiában, mára pedig már 19 üzlettel rendelkezik országszerte. Emellett a gyakran változó kínálatáról híres, amivel elsősorban az árakra érzékenyen reagáló vevőkre összpontosít.

A Dealz továbbá a Pepco és a KiK vásárlóiért is versengeni fog. Mindkét üzletlánc már régebb óta jelen van északi szomszédunknál. A Pepco elsősorban az olcsóbb ruházatokra és háztartási termékekre összpontosít, míg a KiK-nek hasonló a kínálata hangsúlyozva az alacsony árakat. A Dealz viszont ruházatot nem árul. Azt viszont egyelőre nem tudni, hogy mikor és hol nyithatja meg első szlovákiai boltját a Dealz.