Minden idők legnagyobb show-jával tarkított Super Bowlját ígéri az NFL, amelyet vasárnap rendeznek a Las Vegas-i Allegiant Stadionban. A liga 58. nagydöntőjén a San Francisco 49ers – Kansas City Chiefs találkozót láthatjuk a 65 ezres arénában, a szervezők pedig felejthetetlen élményt ígérnek a szórakoztatóipar fellegvárában.

„Pénzügyi szempontból ez lesz az egyik legnagyobb esemény, amelyet valaha is rendeztünk” – mondta Steve Hill, a Las Vegas Convention and Visitors Authority elnök-vezérigazgatója.

Amúgy is több ezren özönlenek minden évben Las Vegasba, hogy megnézzék a Super Bowlt szerencsejáték és szórakozás céljából, de ilyenkor a város jellemzően a Super Bowl-hétvégére telik meg, most azonban egy teljes hétig zsúfolásig telik Las Vegas.

Amint a rendezésre vonatkozó ajánlattétel lehetősége felbukkant, már el is kezdték a szervezkedést. Ebben rendkívül sokat segített, hogy a nagy szállodákban volt együttműködési hajlandóság, így az MGM, a Caesars Palace, a The Venetian, a The Wynn, a Boyd és a Red Rock szobái pillanatok alatt elkeltek. A hotelek egyébként hozzászoktak ahhoz, hogy a nagyobb rendezvényeken együtt dolgozzanak – így volt ez az idei Forma–1-es futam során is, és ez a rutin enyhítette a gyorsított felkészülési folyamatból adódó terheket.

A helyszín már készen áll, vasárnap eldől, ki lesz az idei NFL szezon bajnoka Kép: Getty Images

A Super Bowl hétvégéjére a Las Vegas-i csúcskategóriás szállodákban, köztük a Bellagióban és a Fontainebleau-ben több mint ezer dollárt (360 ezer forint) kérnek el éjszakánként a legolcsóbb szobákért.

Az átlagos jegyárak minden korábbi rekordot megdöntenek: egy belépőért 9815 dollárt (3,5 millió forint) kell fizetni a a szurkolóknak, ez 35 százalékkal több mint tavaly, az Arizonában rendezett döntő alkalmával.

Az elemzők szerint ez nem másnak, mint a helyszínnek köszönhető, a vegasi rendezvények ugyanis mindig drágábbak, mint bárhol máshol az Egyesült Államokban.

Sztárparádé a csilliárdos reklámokban

A 2024-es Super Bowl közeledtével nemcsak a sportolók, hanem a nagy márkák is az év egyik legjobban várt eseményére készülnek.

Egy 30 másodperces reklámspot az idei közvetítés alatt 7 millió dollárba (2,5 milliárd forint) kerül,

ám mindezek ellenére a CBS már az összes rendelkezésre álló reklámidőt eladta. Mivel az árcédulán ilyen extrém magas összeg szerepel, a hirdetők mindent elkövetnek, hogy igazán emlékezetes reklámokkal hívják fel magukra a figyelmet, a becslések szerint ugyanis 150 millió tv-néző ül készüléke elé vasárnap.

A nagy márkák egyébként nem csak feltűnő ötletekkel, hanem sztárokkal is teletűzdelik hirdetéseiket, így ha minden igaz, idén láthatjuk Ben Afflecket, Jennifer Lopezt, Christopher Walkent, John Travoltát, de Jennifer Aniston, David és Victoria Beckham is megjelenik a reklámokban.

A legnagyobb cégek marketingesei egybehangzóan állítják, hogy a Super Bowl-reklámok miatti kampány az egyetlen alkalom az évben, amikor az A-kategóriás világsztárok hajlandóak felvenni a telefont.

Nem csoda, hogy ilyenkor felbolydul a reklámpiac és a sztárvilág is, hiszen az NFL nagydöntőjét mintegy 150 millió ember nézi minden évben, ami döbbenetes szám ahhoz viszonyítva, hogy az USA-ban körülbelül 340 millióan élnek.

Az Isten pénzét is sörre költik el, és még az sem elég

Bármennyire is azt gondoljuk, Amerikában sincs kolbászból a kerítés. Amikor az emberek meglátták a jegyárakat, majd az azt követő hírt a teltházról, a közösségi médiában mindenki arról beszélt, nem akarnak több panaszkodást hallani az inflációról vagy a magas üzemanyagárakról.

Valószínűleg – az egyelőre még nem publikált – stadionban található büféárak láttán is dobnak majd egy hátast, hiszen már tavaly is nagy felháborodást váltott ki az ételek és az italok ára. A 2023-as Super Bowl-on ugyanis 17 dollár (6100 forint) volt egy korsó Bud Light sör, a beszámolók szerint ez több mint hatszorosa a kiskereskedelmi egységekben elérhető áraknak. Egy hotdogért pedig 13 dollárt (4700 forintot) kértek el, így ezért a meccs-kombóért közel 11 ezer forintot kellett fizetni. De egy sör-hotdog menüvel nem megy messzire az ember, ha 5-6 órát tartózkodik a stadionban és környékén.

A SB-hoz köthető statisztikák közül kitűnik, hogy

az amerikaiak körülbelül 1,3 milliárd dollárt költenek sörre a Super Bowl előtti két hétben, de úgy tűnik, még ez sem elég, hiszen további 1 milliárd dollárért vesznek sört kifejezetten a vasárnapi meccsre.

Ezt támasztják alá a fogyasztási számok is, a beszámolók szerint ugyanis az amerikaiak több mint 325 millió gallon sört isznak meg a Super Bowl vasárnapján, ami még felfoghatatlanabbnak tűnik, ha literre számítjuk át, így már 1,2 milliárd liter sörről beszélünk.

5 érdekesség a nagy nap kapcsán

A Super Bowl-vasárnap az év második legjelentősebb étkezési napja, közvetlenül a Hálaadás napja után. Az első Super Bowl-jegyek átlagos ára 1967-ben 6 dollár volt, és a meccs nem volt teltházas. A Lombardi Trophy, amelyet minden Super Bowl-győztes franchise kap, az NFL ikonjáról, Vince Lombardiról kapta a nevét. 22 hüvelyk magas és 7 font súlyú. Ezüstből készítette a Tiffany & Co., elkészítése körülbelül négy hónapot vesz igénybe és 50 ezer dollárba kerül. Nem mindenkinek a foci a legfontosabb a SB során. 1993-ban Michael Jackson felejthetetlen félidei műsorát mutatták be, amely magasabb nézettséget ért el, mint maga a Dallas Cowboys-Buffalo Bills meccs. 2020-ban az Országos Csirke Tanács szerint az amerikaiak rekordmennyiségű, 1,4 milliárd csirkeszárnyat ettek meg a Super Bowl-hétvégén.

Gázsi helyett streaming-robbanás

Mint minden évben, idén is minden szempár a félidei, azaz a halftime showra fókuszál majd, ezúttal pedig az ismert RnB énekes, Usher lesz a sztárfellépő.

A közvélemény általában úgy véli, hogy ezek a világsztárok horrorpénzeket kapnak a félidei koncertekért, ám erről szó nincs. A Super Bowl fellépői ugyanis egyetlen petákot, egy árva fillért sem kapnak, az NFL szóvivője minden alkalommal hangsúlyozza, hogy a liga nem fizet fellépti díjat, kizárólag a gyártási költségeket és a fellépők ellátását állják.

Jennifer Lopez gázsi nélküli is dollármilliókat profitált a halftime-show fellépéséből Kép: Getty Images

Az NFL kiemeli, és ezt a fellépők tudják is, hogy a félidőben szerepelni önmagában felér egy tekintélyes gázsival, s mondjuk is, hogy miért.

A Spotify jelentése szerint Jennifer Lopez dalainak lejátszása 335 százalékkal, míg Shakiráé 230 százalékkal nőtt a 2020-as Super Bowl után.

A Billboard arról beszámolt be, hogy Lady Gaga eladásai 1000 százalékkal nőttek, miután 2017-ben fellépett.

A Forbes azt írta, Dr. Dre albumeladásai 183 százalékkal nőttek a 2022-es Super Bowl után, Mary J Blige-é számai pedig 999 százalékkal emelkedtek.

A Variety szerint pedig Rihanna Spotify streamjei több mint 640 százalékkal nőttek.

Egy biztos, Las Vegas mindent el fog követni, hogy emlékezetes Super Bowlt lássunk, ugyanis már most bejelentették, nem szeretnének megállni egy rendezésnél, visszatérő házigazdái lennének az eseménynek.

