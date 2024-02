A kínai PDD Holdings tulajdonában álló Temu 21 millió dollárt fizetett ki azért, hogy többször is leadják a félperces reklámspotját az idei Super Bowlon, ezzel is jelezve, hogy az Egyesült Államokban is komoly ambíciói vannak. A vállalat emellett 15 millió dollár értékű ajándékot és kupont bocsátott ki a Chiefs és a 49ers összecsapása alatt, amely lépéssel sok amerikai vásárlóval ismertette meg a cég nevét.

A színekben gazdag, animált hirdetésben egy fülbemászó dalban többször is elhangzik a vállalat mottója: „vásárolj úgy, mint egy milliárdos”.

A tévénézők pedig úgy tűnik, hogy meghallották az üzenetet, hiszen a Super Bowl óta a Temu máris a legnépszerűbb alkalmazások listáján találta magát az USA-ban. Az Apptopia mobil hírszerzési vállalat kutatási alelnöke, Tom Grant az NBC News-nak arról beszélt, hogy a Temu alkalmazások letöltése 34 százalékkal nőtt a Super Bowl vasárnapján az előző naphoz képest, ami a Temu leggyorsabb napi növekedése november óta. Az EDO kutatócég pedig arra a megállapításra jutott, hogy a Temu reklámja több mint 1000 százalékkal nagyobb online elköteleződést váltott ki, mint egy tipikus Super Bowl-hirdetés.

Hódító hadjárat

A Temu 2022 szeptemberben lépett be az amerikai piacra, azóta pedig rohamos növekedést produkált. A Sensor Tower piackutató cég közlése szerint, 2023-ban a Temu volt a legtöbbet letöltött alkalmazás az Egyesült Államokban, és a nyolcadik legtöbbet letöltött alkalmazás világszerte.

2024 januárjára pedig a havi felhasználók száma elérte az 51 milliót, ami 300 százalékos növekedés az egy évvel korábbi adatokhoz képest.

A Temu 2023 utolsó néhány hónapjában többet költött hirdetésekre a legnagyobb közösségi platformokon, mint bármely más kiskereskedő az Amazonon kívül, ez pedig a Sensor Tower adatai szerint tükröződött abban az időben, amit a felhasználók az alkalmazásban töltöttek ugyanebben az időszakban. 2023 végén ugyanis a felhasználók átlagosan heti 23 percet töltöttek az alkalmazásban, miközben az Amazon 18 percet, a Walmart pedig 14 percet tudott felmutatni ezen a téren. A Temu pedig nem tervez lassítani: a JPMorgen elemzői arra számítanak, hogy 2024-ben nagyjából 3 milliárd dollárt költenek majd marketingre, ami 77 százalékkal haladja meg a tavalyi évi költéseket.

Azt azonban nem lehet tudni, hogy tudott-e nyereséget produkálni a vállalat, mivel az anyavállalat Pinduoduo – amely 2023 harmadik negyedévében 22,5 százalékos nettó haszonkulcsot ért el – nem számol be a Temu pénzügyi kimutatásairól.

Az erőszakos terjeszkedés ráadásul sokak nemtetszését is kiváltotta a tengerentúlon, a CNBC beszámolója szerint tizenegy republikánus törvényhozó az NFL döntője előtt levélben szólította fel a CBS és anyavállalata, a Paramount vezérigazgatóit, hogy tiltsák meg a kínai webáruháznak a hirdetések vásárlását.

Akárcsak a TikTok-nak, a Temunak vagy bármely más kínai technológiai vállalatnak is korlátlan hozzáférést kell adnia az adataihoz a Kommunista Pártnak. Ennek kizáró szempontnak kellene lennie az Egyesült Államokban folytatott üzleti tevékenységhez

– írta az X-en Tom Cotton arkansasi szenátor.

A Forbes mindeközben pedig arról ír, hogy a Temu gyors emelkedése akár már az Amazon amerikai e-kereskedelemben élvezett kvázi monopolhelyzetét (37,6 százalékos piaci részesedés) is veszélyeztetheti.

Kínában tavaly a Pinduoduo letaszította a trónról az Alibabát és a JD.com-ot a közvetlenül a gyárakból kiszállított extrém alacsony árú termékeivel. A cég kezdetben kifejezetten a vidéki fogyasztókra összpontosított csoportos vásárlási programokkal, azóta azonban számos olyan kategóriában megjelent, amelyeket korábban az Alibaba uralt. 2023-ban a kínai gazdaság bizonytalanságai miatt a középosztálybeli kínai fogyasztók takarékosabbak lettek, ez pedig kedvezett a legalacsonyabb árakat, valamint gyakori kuponakciókat kínáló cégnek.

Az új helyzet nagy vesztesei

A szakértők szerint a Temu sikerének egy fontos összetevője, hogy teljesen játékszerűvé tette a vásárlás élményét. Az oldalra történő belépéskor például azonnal egy szerencsekerékkel találkozik a vásárló, amellyel akár 200 dollár értékű kuponokat is lehet nyerni.

Az olcsó áraknak köszönhetően pedig a vásárlás a szórakozás egy olyan formájává vált, amely sokkal kisebb költségekkel jár, mint a legtöbb szabadidős tevékenység.

A Temu ezekkel a módszerekkel egyre több helyen (immár 49 országban elérhető az online áruház) szorítja ki teljesen a helyi riválisokat a piacról. A Jane.com, egy amerikai kisvállalkozások által használt e-kereskedelmi platform 2023 végi leállása után a hivatalos dokumentumokban többek között azzal indokolta a csődöt, hogy lehetetlen volt versenyezni a Temu alacsony áraival. Az Earnest Analytics kutatócég pedig több mint 500 ezer Dollar General vásárlót vizsgált meg, akiknek a Temu költései a teljes költségvetésük 10 százalékára emelkedett 2023 decemberében az egy évvel korábbi 1 százalékról. A tanulmány megállapításai szerint ezzel egyidejűleg az ügyfelek költései a Dollar General és a Dollar Tree esetében is csökkentek ebben az időszakban.

Eközben Dél-Afrikában helyi kiskereskedők arra szólították fel kormányt, hogy sürgősen módosítsák a területre vonatkozó adószabályokat, mivel attól tartanak, hogy a jelenlegi joghézagokat kihasználva komoly versenyelőnyre tehet szert velük szemben az afrikai országba idén januárban hatalmas kedvezményeivel berobbanó Temu.

Mindezek ellenére az Amazonnal már nehezebb dolga lesz a cégnek, mivel a Temu jellemzően inkább azokat az alacsonyabb jövedelmű fogyasztókat szólítja meg, akik hajlandóak akár hosszabb időt is várni a termékek kiszállítására.

Az Amazon ügyfelei pedig az elérhető adatok szerint több rendelkezésre álló jövedelemmel rendelkeznek, így akár még felárat is hajlandóak fizetni a gyors kiszállításért, számukra tehát nem opció a Temu által vállalt 9-20 napos ingyenes kiszállítás.

Jelenleg Magyarországon is a Temu a legnépszerűbb alkalmazás a Google Play áruházban és az Apple App Store-ban. Ez pedig már a hazai e-kereskedők szemét is szúrja, az őket tömörítő Ecommerce Hungary ezért versenyhivatali beadvánnyal fordult a Gazdasági Versenyhivatalhoz (GVH), amelyben a Temu jogsértéseit taglalják. A vádakra a Temu kelet-európai sajtóügynökségén úgy reagált, hogy a vállalat „eltökélt abban, hogy megfeleljen minden olyan ország törvényi szabályozásainak, melyben működik”.