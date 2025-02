Az angol elsőosztályú bajnokság 27. fordulójában magabiztosan, 13 pont előnnyel vezeti a tabellát a Liverpool úgy, hogy már csak tizenegy forduló van hátra. Mögöttük az Arsenal áll, akik még egyelőre eggyel kevesebb meccset játszottak.

A remek szereplés amellett, hogy sportszakmailag is sikert jelentene, még valamennyi pluszbevételt is biztosítana a csapatnak. Ha Arne Slot együttesének sikerül az első helyen zárnia az angol bajnokságot, akkor kétmillió fontot, azaz mintegy 971 millió forintot kap a Nike-tól a klub – írja a The Athletic cikke nyomán a vg.hu. A Liverpool legközelebb március 5-én lép pályára a BL-ben, a Paris Saint-Germain ellen.

A lap szerint további érdekesség, hogy Szoboszlai Dominik csapatának szerződése a szezon végén jár le a Nike-al, és bár még hivatalos információ nincs, egy ideje már nyílt titok, hogy az Adidas lesz az új partner.