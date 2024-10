A beszámolók között új részletek is szerepelnek szexuális zaklatásról, szexuális erőszakról és nemi erőszakról, amelyeket az Al Fayed: Predator at Harrods című dokumentumfilm és egy podcast sugárzása óta eltelt hetekben küldtek a BBC-nek. Ezek szerint a tavaly elhunyt Al Fayed a zaklatási taktikák szélesebb skáláját alkalmazta, és a vállalkozásain kívül alkalmazott nőket is célba vette.

A BBC által megkérdezett nők közül többen azt állítják, hogy Al Fayed hamis ürüggyel toborozta őket a milliárdos háztartási alkalmazottai közé, majd szexuálisan kihasználta őket. A legkorábbi, a BBC által meghallgatott visszaéléssel kapcsolatos vádaskodásban egy nő azt állítja, hogy Al Fayed 1977-ben Dubajban bántalmazta, nyolc évvel azelőtt, hogy a Harrods megvásárlásával ismertté vált az Egyesült Királyságban.

A Harrodsnál dolgozó nők azt állítják, hogy később hasonló megfélemlítési taktikákat alkalmazott a biztonsági személyzet egy csapatán keresztül. A 65 női nyilatkozó közül egyébként 37-en dolgoztak a Harrodsnál.

Életre szóló traumák

A BBC olyan bántalmazott nőkkel is beszélt, akik nem Al Fayed alkalmazásában álltak. Az egyik nő elmondta, hogy az 1980-as évek elején egy londoni virágüzletben dolgozott, amikor Al Fayed egyik munkatársa kiszúrta őt. Azt állítja, hogy 21 évesen a párizsi Ritzbe repült egy állítólagos állásinterjúra, ahol Al Fayed szexuálisan bántalmazta.

Egy áldozat beszámolójából az is kiderül, hogy Al Fayed úgy vett fel nevelőnőt dolgozni, hogy nem is volt valójában szüksége rá.

A munka egyszerűen nem létezett. Nem volt szüksége dadára. Nem akart dadust

– mondta az egyik bántalmazott nő, akit 19 éves korában alkalmazott az egyiptomi milliárdos. Mint elmondta, öt napon keresztül csak kétszer látta a gyerekeket, és nem engedték, hogy kapcsolatba lépjen velük. Ehelyett minden alkalommal, amikor Al Fayed kérette a fiatal nőt, szexuálisan zaklatta őt. A megrázó beszámolójában elhangzott az is, hogy amikor távozni akart a szerződésre hivatkozva nem akarták elengedni, majd amikor végül sikerült megszabadulnia, megfenyegették, hogy ne beszéljen senkinek a történtekről.

A BBC más nők beszámolóit is meghallgatta, akik szerint dadusként, szakácsnőként és szobalányként alkalmazták őket, és akik azt állítják, hogy a férfi magánlakhelyein bántalmazták őket. Ők is azt mondják, hogy amikor megérkeztek, a munkák nem tűntek létezőnek, és úgy vélik, hogy hamis ürügyekkel vették fel őket.