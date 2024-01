ECONOMX-KUTATÁS - NYUGDÍJAD LESZ-E? Szánj rá néhány percet, és megajándékozunk egy exkluzív olimpiai kötettel.* ÉRDEKEL *Az átvétel feltétele az Economx hírlevelére való feliratkozás. Az első 2000 feliratkozónak ajándék könyvet, a további feliratkozók részére 25 százalék kedvezményt biztosítunk az Inda Press Kft. által kiadott bármelyik könyre.

A készpénzfelvételek egyre ritkábbak: összegüket vizsgálva egy év alatt 40 százalékról 36 százalékra estek vissza. Ez a kiesés visszajött a kártyás fizetéseknél, összegük pont 4 százalékkal nőtt 2022-ről 2023-ra. Van azonban egy korosztály, aki szívesebben használja a készpénzt, egy részüknek pedig nincs is más lehetősége, mert bankszámlával sem rendelkezik.

Ők pedig nem mások, mint az idősek, közülük is elsősorban a nyugdíjasok. A Pénzügyminisztérium 2019-es adatai szerint mintegy másfél millió ember kapja a nyugdíját postai kézbesítéssel, ez az ellátottak 43 százalékát jelenti egyébként.

Ők egész biztos, hogy készpénzzel fizetnek mindenhol, hiszen nincsen bankszámlájuk. Az elmúlt időszakban azonban több vállalat is hozott olyan döntést, amely nehéz helyzetbe hozhatja a kápéval fizetőket.

Az OTP február elsejétől a nem saját számlákra történő pénztári készpénzbefizetésekre díjat számít fel. Mértéke a befizetett összeg 0,6 százaléka, de minimum 1 500 forint lesz, lesz egy akciós időszak is, ameddig csak 0,5 százalékot és minimum ezer forintot számolnak fel az ügyfeleknek. Ez leginkább a nyugdíjasokat érintheti nehezen, ugyanis sokan közülük készpénzben fizetik be számláikat és például a közös költséget.

Orbán: Jobban oda kell figyelnem

Magyar, innovativ megoldás csökkentheti a brutális adósságokat

Bár a miniszterelnök mindig izgul 13. havi nyugdíj ak kifizetése miatt, ez a kérdés idén is rendben lesz - derült ki Orbán Viktor Kossuth Rádióban adott szokásos pénteki interjújából. „A 13. havi nyugdíjra jobban oda kell figyelnem” – fogalmazott. Hozzátette: már beszélt Varga Mihály pénzügyminiszterrel arról, biztos-e, hogy egy összegben ki tudják fizetni ezt a pénzt. Kiderült: Magyarország idén is képes lesz arra, hogy a szokott rendben fizessen.Két-három éven belül jelentősen csökkenhet a kórházak adóssága egy új szemléletű adósságkezelési rendszer bevezetésével, melyet egy innovatív magyar kórházi eredményértékelési információs rendszer támogat, mondta az Economxnak Ivády Vilmos egészségügyi közgazdász, a Semmelweis Egyetem Menedzserképző Központjának mesteroktatója.

Tavaly év végén a kórházak adóssága elérte a 130-140 milliárd forintot, az új rendszerrel évente összesen 20-30 milliárd forintra is csökkenthető a kifizetetlen számlák összege. Hozzátette: egy úgynevezett bonus-malus rendszer kialakításán is dolgoznak a kórházak teljesítményének értékelés kapcsán. A probléma kezelésére szakértői javaslatok megfogalmazására is sor került az ágazatvezetés irányába, amelyek úgy tűnik, meghallgatásra találtak.



Forradalmi rákgyógyszer válthatja ki a kemoterápiát

Az Egyesült Királyságban tesztelt új típusú gyógyszeres kezelés a kemoterápiával ellentétben az egészséges sejteket érintetlenül hagyja. Egyes rákos gyermekek egy olyan új típusú gyógyszeres kezelésben részesülnek az Egyesült Királyságban, amely sokkal kevésbé mérgező, mint a hagyományos kemoterápia.

A BBC számolt be egy 11 éves kisfiúról, aki az elsők között próbálhatta ki az új kezelést. A család szerint Arthur nem érezte magát betegebbnek, ráadásul nem csak a kórházban végezhető el a kezelés, így több időt tölthetett otthon a szerettei körében. A fiú számára a blinatumomab vagy röviden blina volt az egyetlen igazi lehetőség, miután a kemoterápia nem tudta megsemmisíteni az összes rákos sejtet, ráadásul a kezelés során a kisfiú nagyon legyengült.

Az új gyógyszer lényegében egy immunterápia, amely a rákos sejteket célozza, így a szervezet saját immunrendszere felismeri és elpusztítja azokat, ezáltal az egészséges sejtek érintetlenek maradnak, ellentétben a kemoterápiával.

A blinát egy zacskóban lévő folyadékkal, vékony műanyag csövön keresztül adagolják, amely hosszú hónapokig a beteg karjában lévő vénába folyik. Egy elemmel működő pumpa szabályozza, hogy milyen gyorsan szivárogjon be a gyógyszer a véráramba. Egy kisebb hátizsákban is szállítható, így teljesen hordozható.

A legképzettebb tanárok kapják a legkisebb béremelést

Az idei évben még legalább kétszer kell hozzányúlni a pedagógus bérekhez, ezt Totyik Tamás, a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) elnöke és Nagy Erzsébet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének (PDSZ) ügyvivője is elmondta az Economxnak. A tavaly novemberi pedagógusbérekhez képest összesen 50 százalékos béremelésre lesz szükség.

Ezt pedig egyénekre bontva kell megvizsgálni, mert Nagy Erzsébet szerint az sem járja, ha valaki például 30 éve egyetemi végzettséggel tanárként dolgozik, mindenféle kvalifikációkkal rendelkezik, és állandóan a rajtvonalra kerül, mert a fizetése nem olyan mértékben emelkedik, mint a kollégáinak.

Év végéig a diplomás áltagkeresetek 72 százalékára kell felzárkóztatni a tanárbéreket, mert ha ez nem történik meg, akkor az Európai Unió visszakéri a pedagógusok béremeléshez biztosított forrásokat – hangsúlyozta Totyik Tamás.

Legközelebb 2024 márciusában fog megjelenni a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által közölt adat, amiben a 2023-as diplomás átlagkeresetek szerepelnek majd, erről Nagy Erzsébet beszélt. Ekkor már biztos, hogy bérkorrekcióra lesz szükség.

Mint ismert, februártól érkezik a tanárok megemelt fizetése. Lesz, akinek 32 százalékkal, de lesz olyan is, akinek csak 21 százalékkal nő majd a bére.

Sokan kerülhetnek az utcára

Európa meghatározó szakszervezet ei mély aggodalmuknak adtak hangot az EU látványos ipari hanyatlásának legújabb jeleire, főként, hogy a strukturálisan magas energiaár ak továbbra is az unió gazdaságának egyik kulcsfontosságú pillérét sújtják és így több millió munkahely et veszélyeztetnek.

A félelmek fokozódtak, miután az Eurostat hétfőn közzétette tanulmányát, amely szerint az EU ipari termelése havi összevetésben 0,2 százalékkal esett vissza tavaly novemberben, ami azt jelenti, hogy már a harmadik, egymást követő hónapban regisztráltak teljesítménycsökkenést. Az ipar roskadozása éves összevetésben még szembetűnőbb: az októberi 5,4 százalékos zuhanás után novemberben már 5,8 százalékra ugrott a visszaesés.

Dőlnek a csontvázak, jól tartották a bukott kormány kegyeltjeit

A választáson alulmaradt, eddig kormányzó Jog és Igazságosság (PiS) párt az elmúlt néhány évben tökélyre fejlesztette azt a mechanizmust, hogy a hozzá közel álló személyeket bőkezűen közpénzből honorálja. A kormányváltás után kezdenek napvilágot látni ennek a gyakorlatnak a részletei. Az összegek több tíz, sőt néha százmillió zlotyra is rúgnak. A lengyel média gyakorlatilag naponta hoz elő újabb neveket, számol be újabb és újabb elképesztő honoráriumokról. Természetesen a kiszivárogtatások nagy része az átvett minisztériumokból, vagy kormánypárti képviselőktől érkeznek. Közben az előző kormányzás is lelepleződik: nemcsak a lengyel közmédia volt a Kaczynski-rendszer fő kifizetőhelye, hanem az Államkincstár, sőt a Legfőbb Ügyészség.

Azt mondják, ez még csak a kezdet.

