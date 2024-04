Robbanás volt egy Arany János utcai magasföldszinti lakásban vasárnap este Szegeden, a helyszínre legalább három tűzoltóautót és három mentőautót riasztottak – írja a Szegeder.

A portál szerint

az ablakok az érintett lakásban, az alatta és felette lévő ingatlanban is kirobbantak, ezek a törmelékek most mind az utcán vannak, ezen felül redőnydarabok és üvegszilánkok is találhatók a járdán.

A hírek szerint a lakás teljesen kiégett, de szerencsére nincs komoly személyi sérülés.

A Szegeder azt írja, hogy a hajléktalanná vált család most ismerősökhöz költözik átmenetileg.

A portál úgy tudja, hogy

a család épp fürdéshez készülődött, amikor a melegvíz megnyitásánál felrobbant a gázkonvektor, és lángra kapott.

A házban lakók úgy nyilatkoztak, nem sejtették a hang alapján, hogy ekkora a probléma, az utcai járókelők azonban sikoltoztak és pánikoltak a robbanás láttán.